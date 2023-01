Recept v podobě stavebního povolení mají už železničáři nachystaný. „Myslím si, že naše nádraží je hezké, čisté a upravené.Jen nástupiště by si zasloužilo zlepšení, aby se také starší lidé mohli lépe dostat do vlaku. Perón by potřeboval o něco zvýšit, “ svěřila se v pondělí po poledni Marie Večeřová, která bydlí v tomto více než pětitisícovém městě kousek od staniční budovy.

Bezbariérové úpravy by přivítala také Micheala Svobodová. „Určitě jsem pro,“ podotkla mladá žena při čekání na svůj spoj.

Správa železnic tady připravuje rozsáhlou investici, jejíž náklady se mohou vyšplhat až na sto padesát milionů korun. „Železniční stanice Strážnice bude mít úplně nové kolejiště. Vyměněno bude šest výhybek,“ informoval Deník mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Upozornil také na to, že koleje budou nově bezstykové. „Tedy bez spár, které tvoří charakteristický zvuk při jízdě vlaku, ale způsobují nižší komfort při cestování,“ přiblížil chystanou novinku Nevola.

Vyměněná bude i konstrukce čtyřkolejného železničního přejezdu. A cestující se budou moci těšit také na nová, bezbariérová nástupiště. „Lidé, kteří jsou méně pohybliví, jsou odkázáni jen na své rodiny, aby je odvezly k lékařům nebo i na menší nákupy. Samozřejmě proto vítáme, pokud bude nástupiště na našem nádraží bezbariérové a umožní tak více lidem cestování vlakem,“ uvedla předsedkyně strážnického Klubu důchodců Milena Večeřová.

Železničáři by chtěli vyhlásit veřejnou zakázku pro opravy na železniční stanici ve Strážnici letos. „Protože už máme pravomocné stavební povolení. Záležet ale bude na přidělení finančních prostředků na tuto akci. Náklady by se měly vyšplhat na téměř sto padesát milionů korun,“ upozornil mluvčí Správy železnic.

Samotná budova nádraží, jejíž podoba pochází ze začátku padesátých let minulého století, se dočkala rozsáhlé obnovy už v letech 2019 až 2020. Původní nádražní budova byla ale původně menší. Historie zdejší trati sahá až do devatenáctého století. „Roku 1887 byla postavena železnice z Veselí přes Strážnici do Skalice, s odbočkou do Rohatce, jíž město získalo pohodlné spojení s hlavní tratí k Vídni, kam měla tehdy jižní Morava hospodářský spád,“ napsal někdejší strážnický kronikář Jan Skácel.