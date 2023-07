„Chci si zase sehnat práci. Nejlépe jako kuchařka nebo uklízečka,“ říká Anna. Střechu nad hlavou jí zajistila Oblastní charita Hodonín, která domov pro ženy provozuje.

Anna do něj přišla se dvěma syny poté, co s přítelem ztratila domov kvůli tomu, že nedokázali platit nájem. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy jí lékaři oznámili, že má nádor v břiše. Vypráví, že vinou nemoci nemohla chodit pravidelně do zaměstnání, a tak je ztratila.

„Přítel na sobě cítil velkou tíhu, kterou neunesl. Vyčítal mi, že musí živit celou rodinu a já se málo snažím. Vznikl nám dluh na nájmu a také nějaké dluhy kvůli půjčkám, které jsme si vzali, abychom mohli důstojně žít. S přítelem jsme byli nějaký čas od sebe,“ líčí Anna.