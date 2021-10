Jako jeden z kandidátů věřil blanenský zastupitel Emil Pernica, že se strana do dolní komory parlamentu dostane. „Za volební neúspěch může vysátí našeho elektorátu hnutími ANO a SPD. Teď je potřeba ve straně vyměnit tváře,“ prohlásil mladý komunista.

Zklamaný z volebního výsledku strany v kraji je také bývalý dlouholetý krajský zastupitel Stanislav Navrkal. „Mohly za to nešťastné kroky k veřejnosti, kdy jsme prosazovali levicovou politiku spolu s ANO, které nám voliče odtáhlo. Někteří se nepřenesli přes to, že jsme se jako levice spojili s jedním z nejbohatších lidí v zemi,“ řekl.

Sestupnou tendenci podle něj ukázaly už loňské krajské volby a volby do Poslanecké sněmovny trend jen potvrdily. „Starší straníci už nemají sílu, chtělo by to mladší, kteří budou mít čistý stůl,“ míní Navrkal.

Politolog Otto Eibl z Masarykovy univerzity vidí jako jednu z příčin neúspěchu komunistů, že téměř nevedli kampaň. „Jejich lídr Ivo Pojezný neměl kampaňovou náladu. Pro voliče bylo zajímavější ANO Andreje Babiše, protože to byl z jejich pohledu stejně on, kdo například zvyšoval důchody,“ komentoval.

Komunisté na jihu Moravy:

volby do sněmovny v kraji: 3,65 % (2021), 8,04 % (2017)

kde nejsou: nově v Poslanecké sněmovně, v Senátu, v zastupitelstvu kraje, v brněnském zastupitelstvu



zastupitelstvo Blansko: 3 zástupci; zastupitelstvo Břeclav: 2 zástupci; zastupitelstvo Hodonín: 4 zástupci; zastupitelstvo Vyškov: 3 zástupci; zastupitelstvo Znojmo: 2 zástupci

Konec komunistů ve sněmovně přivítali někteří krajští politici a hned se pochlubili svými komentáři na sociálních sítích. „Jsem šťastná, že komunisti jsou off,“ reagovala krajská radní za Piráty Jana Leitnerová.

Výsledky uskupení ve volbách do sněmovny s nižší než pětiprocentní hranicí potěšily i náměstka hejtmana za občanské demokraty Jiřího Nantla. „Gratulujeme a goodbye,“ glosoval.

Už příští rok následují komunální volby. Zástupce mají komunisté ve všech okresních městech. Zda se v reakci na výsledek parlamentních voleb u nich něco do příštího roku změní, zatím Pernica neví. „Jakožto komunální politik budu kandidovat. Počet preferenčních hlasů ukázal, že to asi dělám dobře,“ konstatoval blanenský zastupitel. Získal 1104 preferenčních hlasů. Víc měl jen lídr Pojezný, a to 1341.