Tedy aby okamžitě začaly ty nejdůležitější práce na opravách bzeneckého zámku. „Je otázka, jestli ze strany vedení radnice nepůjde jen o nějaké plané řeči a mlžení. Nebo si opravdu vyhrnou rukávy a budou chtít na obnově zámku skutečně pracovat. Mám totiž obavu, že když na tom nepracovali dvacet let, tak nebudou ani teď,“ řekl Goliáš.

Podle opozičního zastupitele a člena iniciativy za Obnovu bzeneckého zámku Miroslava Goliáše obyvatelé města jasně ukázali, co chtějí. „Jsme rádi, že je jasně znám názor většiny spoluobčanů, že jsou pro zachování zámku v majetku města. Teď budeme tlačit na ved

Rozhodnutí v místním referendu je tak platné a závazné. K platnosti přitom stačila účast 35 % oprávněných voličů. Pro závaznost pak nadpoloviční většina a 25 % oprávněných voličů.S výsledku hlasování není příliš nadšený dlouholetý starosta Pavel Čejka. „Pro mě je nemilé překvapení, že naši občané odmítli možnost investora s řádově tři sta miliony korun. Lidi se rozhodli, že to budou spravovat sami. K tomu nemám co říct,“ uvedl starosta.

V referendu hlasovalo 62,3 procenta oprávněných voličů. „Celkový počet odevzdaných hlasů pro odpověď ANO byl 1416, což je 65,70 % z celkového počtu odevzdaných hlasů a současně je to 40,5% z celkového počtu oprávněných osob zapsaných do seznamu," uvedla zapisovatelka místní komise Lucie Jurasová.

