/ROZHOVOR/ Polcený štít. Na jedné straně vinná ratolest se dvěma hrozny a dvěma listy. Vedle vinařský nůž a pod ním mlátek přeložený želízkem. Na fasádě obecního úřadu v Šardicích se tak ve znaku snoubí žijící tradice vinařství spojená s hornickou minulostí. Před radnicí stojí Blažena Galiová, kterou do role starostky zvolili místní zastupitelé poprvé v listopadu 2010.

Starostka Šardic Blažena Galiová. | Foto: Deník / Petr Turek

Lidé v obci mají za sebou první etapu uzavírek kvůli opravám krajské silnice mezi Čejčí a Mistřínem. Kdy začne ta druhá?

Ta nás čeká od začátku března do konce srpna. Hlavně se u nás bude pracovat na dvou mostech. Uzavřená bude část po Hovorany. Už teď z toho máme hrůzu, protože při první uzavírce řidiči nedodržovali zákaz vjezdu. Kamiony si u tu zkracovaly cestu. Bylo to velmi náročné období. Zdálo se mi, že provoz byl daleko silnější, než je teď. Bylo to šílené. I když tady byly kolony, tak to lidé zvládali poměrně dobře. Chtěli bychom při této rekonstrukci vybudovat chybějící chodník ve středu obce. Za pekárnou, podél hlavní silnice. Navíc bychom to tam rádi nasvítili, protože veřejné osvětlení tam chybí. Chodník máme povolený, u veřejného osvětlení čekáme na povolení od úředníků.