Nevíte aktuální počty nakažených koronavirem? S touto otázkou se řada lidí setkává téměř každodenně již od rána. Nejen když jdou na koupit čerstvé pečivo, ale i na facebookových profilech některých měst a obcí na Hodonínsku a Břeclavsku.

Z radnic zní, že potřebují znát nynější počty nakažených, aby mohli vyvrátit fámy či podle rizika zavést roušky. Na druhé straně potřebují pozitivně testování ochranu před šikanou či slovním lynčem. „O nových případech jsme se dovídali jen díky šeptandě a údajně zaručeným informacím kolujícím městem. Nemohli jsme se ale opřít o konkrétnější čísla než za okres. Přitom jsme je potřebovali například kvůli pořádání akcí, které bychom kvůli zjištěnému vyššímu riziku zrušili či přeložili,“ přiblížil v situaci v jedenáctitisícovém Kyjově vedoucí právního a organizačního odboru Filip Zdražil.

Před čtyřmi týdny tak začala radnice žádat krajské hygieniky přes zákon o svobodném přístupu k informacím. Byla úspěšná. Kyjovští dostávají aktuální data většinou druhý den po požádání. Zákonná lhůta je přitom až patnáctidenní. „Hned na první dvě žádosti reagovali hygienici velmi operativně,“ potvrdil Zdražil s tím, že poslední údaje dostali v úterý. Podle nich bylo ve městě pět nakažených lidí.

Podobný postup vyzkoušeli i v Bořeticích na Břeclavsku, kde žije téměř třináct set lidí. „Dochází k paradoxní situaci, že někteří občané od nás, obecních představitelů, naprosto legitimně očekávají, že my informace přece musíme mít z první ruky, protože jak jinak bychom případně byli schopní činit nějaká opatření. A ejhle! Nemáme!“ uvedl bořetický místostarosta Jiří Michna.

Stav v okresech



Břeclav

covid-19 pozitivní: 12

vyléčení: 175

zemřelí: 16



Hodonín

covid-19 pozitivní: 65

vyléčení: 45

zemřelí: 2



* stav k půlnoci z 19. na 20. 8. (zdroj: KHS)

Jenže žádost podle zmíněného zákona tentokrát nepomohla. „Krajská hygienická stanice odmítla informaci o počtu nakažených v obci sdělit. Za pomoci Sdružení místních samospráv ČR bylo vypracováno odvolání proti rozhodnutí, které bylo v úterý zasláno na ministerstvo zdravotnictví a hygienickou stanici,“ sdělil Michna.

Podle čtvrtečních informací z resortu zdravotnictví, tak právě řeší sdílení dat s obcemi. „Chystá se dohoda se Svazem měst a obcí, jejíž cílem je také podpořit rychlý přenos dat při krizových situacích spojených například s aktuální či dlouhodobě zhoršenou epidemiologickou situací. O podrobnostech budeme informovat v příštím týdnu,“ uvedl pro Deník Rovnost mluvčí ministerstva Kryštof Berka.

Jak vysvětlila vedoucí právního oddělení krajských hygieniků Lenka Živělová, tak se na jižní Moravě řídí aktuálním přípisem ministerstva. Ten stanovuje hranici pro sdělení aktuálního počtu na covid pozitivně testovaných na dva tisíce obyvatel v obci. „Na základě testu proporcionality bylo shledáno, že pokud by se číslo nakažených v menší obci zveřejnilo, tak by mohlo dojít k negativním vlivům mezi obyvateli, jako je nevraživost, vyhledávání konkrétních lidí a jejich napadání,“ upozornila právnička.

Potvrdila, že obce si podávají žádosti téměř denně. „Obce, které mají nad dva tisíce obyvatel, dostanou odpověď do dvou či tří dnů. S tím není problém. Navíc můžeme tyto informace poskytovat i ústně,“ doplnila Živělová. Navíc mohou případně uklidnit i lidi v obcích do dvou tisíc obyvatel, ale jen pokud nemají aktuálně žádného pozitivně testovaného. Do Zhoře na Brněnsku s necelou stovkou obyvatel tak hygienici poslali před nedávnem odpověď, že tam neevidovali žádného člověka s potvrzeným onemocněním covid-19.