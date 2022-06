Stavba nové základny záchranářů v Kyjově: k pacientům zamíří kratší cestou

Hubáčková už na začátku svého vládního angažmá coby ministryně životního prostředí avizovala, že do Senátu znovu kandidovat nebude. „Moc mě potěšilo, když mě oslovila, jestli bych chtěla kandidovat v letošních volbách. Beru to jako velkou životní výzvu, Anička je mým velkým vzorem,“ řekla Rajchmanová.

Oproti Hubáčkové z před šesti let ale nebude mít v kampani vyzyvatele z řad občanských demokratů. Ti vlastního kandidáta na Hodonínsku nestaví. Naopak Rajchmanovou přišli na startu do kampaně podpořit i bývalí starostové Hodonína Jiří Koliba z KDU-ČSL a Lubor Šimeček z ODS. Zajímavostí je, že Dolní Bojanovice už v horní komoře svého zástupce měli. V pořadí druhým senátorem za Hodonínsko byl Josef Kaňa, který žil právě v této třítisícové obci.

Ani dvojnásobný účastník druhého kola senátních voleb, v němž i jednou zvítězil, se do letošního klání nehrne. Nejvýraznější tvář sociální demokracie na Hodonínsku Zdeňka Škromacha musí strana nahradit někým jiným. Jenže dvojice vytipovaných stranických adeptů už účast odmítla. „Nyní to budeme muset řešit na předsednictvu. Předpokládám, že za dva dny budu vědět více,“ sdělil krajský předseda sociálních demokratů Břetislav Štefan. ČSSD nyní hrozí, že by poprvé od vzniku Senátu v éře samostatné České republiky byla na Hodonínsku bez kandidáta.

Na třetím místě před šesti roky skončil nominant hnutí ANO Josef Zimovčák. Postup do druhého kola mu unikl o zhruba dva tisíce hlasů. Od té doby posílené ANO nyní sazí na ředitelku kyjovského Centra služeb pro seniory Ladislava Brančíkovou. Ta kandidaturu potvrdila. „V senátních volbách je úspěchem pouze vítězství. Chci hlasem senátorky přispět k tomu, aby vláda začala konečně efektivně pomáhat domácnostem a podnikatelům s nekončícím růstem ceny energií, pohonných hmot a bydlení,“ uvedla Brančíková. Věří, že když sociální demokraté nevyšlou svého zástupce, podpoří jejich voliči právě ji.

Do zápolení o Senát půjde i někdejší místostarosta a dlouholetý zastupitel Vítězslav Krabička. Jeho jméno bylo na volebním lístku i před šesti lety, tehdy ho navrhla strana Moravanů. Nyní má podporu Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury. Kampaň chce zahájit o letních prázdninách.

Svého kandidáta pro senátní volby představili rovněž Starostové a nezávislí. Za StaN se pokusí uspět dlouholetý místostarosta Kyjova Antonín Kuchař. „Byla to nabídka, která přišla zcela nečekaně a nepředpokládaně. Dostal jsem nějaký čas na rozmyšlenou a nabídku jsem přijal,“ reagoval na dotaz Deníku Rovnost.

Pirátští kandidáti mají ještě několik dnů k tomu, aby se přihlásili do stranických primárek. Zatím této možnosti využil jen předseda finančního výboru jihomoravského zastupitelstva Ivo Vašíček. Ten kandidaturu delší dobu zvažoval. Rozhodující pro něj bylo to, jestli bude klání o Senát zúčastní starosta Kyjova František Lukl. „Nechtěl jsem jít proti němu, ale před několika dny mi řekl, že kandidovat nebude. Předtím jsem se domníval, že by to dopadlo podobně jako v obvodě Břeclav, kde se dostal s velkým náskokem do Senátu starosta Mikulova Rosťa Koštial,“ vysvětlil Vašíček. Ten kandidoval do horní komory už při pirátské rozjezdu v roce 2011, a to v doplňovacích volbách na Kladně.

Ze stran mimo Sněmovnu zatím zveřejnili jméno kandidátky komunisté. Jejich barvy chce v kampani hájit okresní předsedkyně a hodonínská zastupitelka Lenka Ingrová. První kolo senátních voleb se uskuteční 23. a 24. září.

Známí kandidáti pro senátní obvod Hodonínska a Kyjovska



Spolu: Eva Rajchmanová (Dolní Bojanovice)

ANO: Ladislava Brančíková (Vracov)

SPD: Vítězslav Krabička (Hodonín)

StaN: Antonín Kuchař (Kyjov)

Piráti: Ivo Vašíček (Čejkovice)

KSČM: Lenka Ingrová (Hodonín)