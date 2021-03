/VIDEO, REPORTÁŽ/ Zdravotníci se již rok stovky hodin měsíčně potí v ochranných oblecích. "Jednotky intenzivní péče aktuálně praskají ve švech. Rostou nám počty vážně nemocných mladých," říká k současné nepříznivé situaci primářka z Fakultní nemocnice Brno.

Jednotka intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Brno. | Foto: Deník / Pavel Podešva

Je nádherně. Slunce svítí, ptáci zpívají a tráva se třetí březnový den zelená. Neslintat si do respirátoru, jistě by květena kolem Fakultní nemocnice Brno i krásně voněla. Takto nezbývá než snažit si vzpomenout, jaké to kdysi dávno před covidem bývalo. Vzpomínat musí i lidé za zdmi Kliniky infekčních chorob, ale bojím se, že zdravotníkům na to nezbývá energie. A pacienti na jipkách mají úplně jiné starosti. Nahlédněte pod pokličku toho, jak to opravdu vypadá na vytíženém JIP oddělení v Brně. Podobně je to i jinde…