Současného ředitele hodonínského kulturního domu a zakladatele několika filmových festivalů podpořilo podle hlavní organizátorky petice Markéty Raškové už více než pět set lidí. „Odpoledne lidé u křižovatky zaplnili svými podpisy zhruba šest petičních archů, další se přidali večer. Za tento den jej tedy podpořili více než dvěma sty podpisy. Navíc ještě pokračujeme,“ řekla organizátorka.

Přiznala však, že někteří podpis odmítli. „Někteří měli obavy, že by kvůli veřejnému podpisu mohli mít v budoucnu problémy v práci,“ podotkla Rašková.

Na venkovní podpisovou akci zavítal také skladatel a zakladatel kapely Charlie & Torzo Karel Zaťko. Za jednatřicet let, co působí v Hodoníně zažil osm starostů i řadu ředitelů kulturáku. „Z nich uměli svou práci dobře dělat jen dva a mezi nimi je právě Marcel Řimák. Za něj se tady toho v posledních devíti letech pro lidi udělalo hodně a byla by velká škoda přijít o člověka, který svému oboru tak rozumí,“ řekl Zaťko.

Současného ředitele, který je rodákem z Veselí nad Moravou, početná podpora v Hodoníně až překvapila. „Velice mě potěšilo, že lidé podporují mě a ne městské radní,“ podotkl Řimák.

Podle vyjádření městské rady, která v srpnu vypsala konkurzy na ředitele domu kultury a městských sportovišť, mají být výsledkem řízení ředitelé s vizí, kam a jak dál posunout oblast kultury a sportovní infrastruktury. (pt)