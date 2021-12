„V chatové oblasti u slovenské hranice byl problém vždycky, protože je ještě přes další kopec od vysílače na Travičné. V současnosti máme ale problém i v obci, a to opravdu veliký, že se lidé nemohli dovolat ani na záchranku. Přitom na ni by se dovolat určitě měli,“ upozornil starosta Radějova Martin Hájek.

K petici se připojilo devět set podpisů. „Na to, že naše obec má 850 obyvatel, tak je to opravdu hodně. Navíc petice nebyla elektronická, takže tady byly jen fyzické podpisy,“ přiblížil starosta.

Petice za posílení signálu se zaměřuje na zvýšení pokrytí nejen na samotnou obec, ale také na rozsáhlou chatovou oblast s téměř pěti sty chatami.

Jak potvrdil starosta, s prvními reakcemi a informacemi o monitorování sítí na místě se mu ozvali jak z telekomunikačního úřadu, tak od některých mobilních operátorů. Začátkem prosince tak do obce na úpatí Bílých Karpat zamířil dopis z Vodafonu s tím, že společnost neustále pracuje na zlepšení a rozšíření pokrytí. „Na vysílači, který pokrývá obec Radějov, nedošlo v poslední době k žádné úpravě, takže by nemělo dojít ke zhoršení signálu Vodafonu, které zmiňujete. Bohužel ale část obce nemá přímou viditelnost na vysílač, takže občané žijící v této lokalitě mohou vnímat slabší pokrytí. Tato situace nás opravdu velice mrzí, a proto v nejbližší době zkontrolujeme aktuální pokrytí proměřením signálu přímo v obci. Náš síťový inženýr se v Radějově zastaví a ověří, zda by bylo možné provést na vysílači úpravu, která by situaci alespoň částečně zlepšila,“ uvedla Jitka Přepechalová z reklamačního oddělení českého Vodafonu. Pokrytí v osadě Mlýnky by ale podle ní zlepšila jen výstavba nového vysílače.

V podobném duchu vyznívá také odpověď od dalšího z velkých mobilních operátorů, od O2. Ten zároveň připomíná, že podle údajů od Českého telekomunikačního úřadu by měla být samotná obec pokrytá signálem téměř z devětadevadesáti procent. „Přestože se počet míst s chybějícím nebo nízkým signálem postupně snižuje, najdou se i dnes některé lokality, které mají problémy s dostupností signálu a v případě dokrývání těchto bílých míst se jedná o velmi dlouhodobý projekt. Nové vysílače v počtu jednotek realizujeme každý rok, ale musí mít alespoň částečně ekonomický smysl a návratnost. Pokrytí oblastí s horším signálem lze ve většině případů zajistit jen za cenu velmi vysokých nákladů,“ sdělila za O2 Kateřina Neumannová s tím, že v těchto lokalitách ale většinou neexistují vhodné stavby pro umístění základnových stanic.

Proto se musejí stavět nové stožáry, vybudovat dlouhé elektropřípojky a přístupové cesty. Návratnost těchto investic je ale podle ní mizivá. „Situace je o to složitější, pokud se jedná o chráněné území, kde výstavba podléhá mnohem přísnějším podmínkám. A tak tomu je i v případě obce Radějov, která leží v blízkosti státní hranice se Slovenskem v CHKO Bílé Karpaty, což značně omezuje možnosti výstavby nových základnových stanic pro šíření mobilního signálu,“ vysvětlila Neumannová.

Pokrytí uvnitř budov v některých částech obce podle ní může být navíc slabší kvůli přírodním podmínkám a viditelnosti základnové stanice na rozhledně na Travičné jako jediné povolené výškové stavby v okolí. „Průchodu signálu často brání nejrůznější překážky a terénní nerovnosti. V případě, že signál prochází lesem, se stává, že přes léto, kdy jsou na stromech listy, je signál horší než v zimních měsících, kdy může signál snadněji prostupovat. Vliv na signál uvnitř budov mají také žaluzie - ty hliníkové také signál blokují,“ přiblížila Neumannová další možné obtíže. Právě z ekonomických důvodů a dalším nejen zmíněným komplikací tak aktuálně operátor výstavbu dalšího vysílače v obci a okolí neplánuje. „Vzhledem k dobré infrastruktuře v obci pro pevný internet je možné pro mobilní volání uvnitř budov využít technologii VoWIFI, která plnohodnotně doplňuje mobilní pokrytí uvnitř budov,“ doplnila mluvčí O2.