Jak hodnotíte současná jednání?

Dobře. Dálnice D55 má velkou výhodu, že všechny dotčené obce ji chtějí. Jejich představitelé jsou nám nápomocni. Snaží se nám pomáhat, vycházet vstříc, komunikovat. Za celou dobu jsem nezaznamenal nikoho, kdo byl proti a stavěl se proti. I když jim to na nějakou dobu nebude dělat dobře, protože jim tam vpustíme zvýšenou dopravu. Chápou však, že to jinak udělat nejde. Nedá se postavit padesát kilometrů dálnice v kuse.

Určitě jste starostům nastiňoval stav přípravy. Můžete je přiblížit i našim čtenářům, především první úseky u Moravského Písku a Bzence?

Obecně se nám daří. Děláme úsek Babice – Staré Město a úsek Staré Město – Moravský Písek začneme dělat o prázdninách, nejpozději od prvního září se pojede naplno. Nyní tam jsou archeologové, dělají se přípravné práce, předělávají se dráty velmi vysokého napětí i nízkého napětí. To se všechno vymísťuje.

Pak je tu úsek Moravský Písek – Bzenec…

Tato stavba se začne soutěžit v letošním roce. Čekáme, že v září dostaneme stavební povolení a začne soutěž s tím, že bychom chtěli na jaro až v létě, podle toho jak dlouho potrvá soutěž i vzhledem k počtu uchazečů, začít stavět. Tedy nejpozději v létě příštího roku chceme začít stavět.

To bude první celý úsek na území Jihomoravského kraje. A poté?

Pak přichází na řadu úseky Bzenec – Bzenec Přívoz a Bzenec Přívoz – Rohatec. To jsou pro nás nejtěžší úseky s hlediska průchodnosti Bzeneckou Dúbravou. Tam nemám dobré zprávy. Počítáme, když vše půjde dobře, tak za nějakých osm let, tedy v letech 2028, 2029 teprve začneme stavět. Řešíme životní prostředí, průchod Dúbravou. Nechceme stavět tunel, který by byl jen dvoupruhový, což by vytvářelo zácpy a nebylo by to příjemné pro motoristy, ani životní prostředí. Chceme tam čtyřpruh, ale rozhodně ne v tunelu ani galerii, což je vlastně zakrytý tunel na povrchu jako betonový sarkofág. Hledáme jiné řešení. Řekl bych, že jsme ve finále. Jednáme s ministerstvem životního prostředí. V letošním roce bychom to chtěli posunout razantněji dál. Ale opravdu to vidím na osm let přípravy.

Trasa podél železnice tedy zůstává?

Ano, trasa je jasná. Nyní se jen přeme o to, jakým způsobem tudy budeme procházet, jestli v tunelu, galerii nebo čtyřpruh s nějakými protihlukovými vysokými stěnami. To se nám líbí nejvíc, protože je to nejekonomičtější, ale není to špatné řešení ani pro životní prostředí. Protože pokud bychom tam stavěli něco obrovského betonového v délce úseku jedenácti kilometrů, tak je to strašně náročné energeticky, materiálově, co se týká vytvoření množství betonu a případně u tunelu jde o vykopání obrovského množství zeminy. To by byly strašné zásahy do krajiny. Podle mě daleko horší, než když to povede na povrchu. Snažíme se to vštípit i zeleným, aby to pochopili, že právě toto řešení bude nejlepší. K tomu jsou podpůrná a kompenzační opatření, což je vytvoření různých tůněk, výsadba nových stromů. Naopak někde by byly vytvořené mýtiny, které se líbí lelkovi, což je chráněný pták. Posunuli bychom to optimální životní prostředí pro chráněné druhy dál od dálnice.

A další úseky?

Tam už je návaznost se souběhem se silnicí I/55, potažmo i jedna polovina po ní. Tam předpokládáme začátek 2026 a 2027 a dokončení 2029 a 2030.

Svým způsobem by tyto úseky mohly být hotové dříve, než by se začalo dělat v Bzenecké Dúbravě?

Pracujeme na dokumentaci pro územní řízení. Právě tady se o tom budeme bavit se starosty, protože jim tady budeme narušovat stávající zaběhlou dopravu. Budeme jim ukazovat všechny varianty, a to opakovaně. Budeme čekat jejich připomínky. Jestli s tím souhlasí, nebo mají lepší řešení.