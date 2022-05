Chystá kroje hlavně pro lidi v Dražůvkách, do jednoho se oblékla i miss Evropy

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkTa tak provádí po několika místnostech. Začíná v ložnici, kde jsou na posteli poskládané vyšívané polštáře i duchny. Vedle je skříň s mnoha pánskými klobouky, košíky, teplejším oblečením, a to hlavně dámským. Nechybí tady háčkované dečky, ani keramická soška Panny Marie. A uprostřed pokoje je na stole prostřeno pro čtyři stolovníky. Zbývá jen servírovat. „Přichází sem hlavně místní. Někteří ale pak řeknou, že přivedou i své tety, které by to tady zajímalo. Máme tady i Vánoce s rodinou,“ ukazuje paní domácí.

Po sálu kulturního domu a nové oponě obnovili v Násedlovicích i kavárnu

Přechází do dalšího pokoje s mnoha panenkami, které jsou oděné do oblečků. Ty kdysi nosívaly malé dražůvecké děti. „Ty naše jsme ještě nosívaly v nažehlených peřinkách, ve kterých bývaly i v kočárcích. Nyní už je to úplně jiné, teď už vozí rodiče novorozence domů ve vajíčku autem,“ poukazuje na výrazné změny už u těch nejmenších.

A to už je kuchyň, kde si příchozí může prohlédnout kredenc po mamince i nádobí, zavařovací sklenice, džbány, hrnce, broušené sklo i vyškrabávané kraslice. A na zdi visí i fotografie rodičů a další rodinné snímky. A také pohlednice přibližující kovárnu. „Sehnala mi ji sestra, aby tady bylo vidět, jak vypadala kovárna. Otec i dědeček byli totiž kováři,“ prozrazuje žena z kovářské rodiny.

Vše je krásně nažehlené

Jejíž pomoc jako zdravotní sestry místní často vyhledávali, když se poranili. „Nejdřív ale utíkali za maminkou. Když nebyla doma, měla třeba odpolední, tak jsem to musela zvládnout já, i když jsem teprve chodila do školy,“ vzpomíná Hana Singerová.

Jejím velkým koníčkem jsou ale místní kroje, tedy ty specificky ze severního hanáckého Slovácka. „Máme obecní půjčovnu krojů a provozuje ji právě paní Singerová. Pánské kroje jsme nechali ušít a dámské šije Hanka,“ přibližuje starostka Klára Čudrnáková.

Nové koupaliště chtějí v Kyjově otevřít za dva měsíce. Podívejte, jak roste

Hana Singerová tak doma pečuje o šestasedmdesát krojů. Ty většinou slouží místním. „Přistěhovalo se sem hodně lidí od Brna. Chtěli jít na hody v kroji, ale neměli ho. Proto jsme s tím začaly,“ vysvětluje Hana Singerová a ukazuje dívčí, ještě dětský kroj.

Všechny kroje půjčuje už nažehlené a připravené k nošení. Některé z nich ale opustily i Moravu. Jeden z nich si půjčila miss Evropy neslyšících, na finálové klání. Skupina jezdkyň na koních v krojích z Dražůvek sklidila velký úspěch zase v Holandsku.