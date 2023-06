Cestující se z nich dozví o neplánovaných změnách v jízdním řádu nebo zpožděných vlacích. „Přístřešky na zastávkách poslouží cestujícím nejen jako ochrana před rozmary počasí, ale jejich součástí budou i dotykové displeje s aktuálními provozními informacemi. Nejprve jimi vybavíme frekventované zastávky, například tu v Golčově Jeníkově, kterou obsluhují i rychlíky na trase z Prahy do Havlíčkova Brodu,“ sdělil generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Chytrou zastávku bude tvořit prosklený přístřešek pro cestující vybavený chytrými technologiemi. „Kromě elektronického informačního panelu půjde o spínané LED osvětlení, kamerový systém a také možnost nabíjení telefonů,“ popsal mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

