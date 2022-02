Pracovníci energetické společnosti tak chtějí provizorní vedení z dřevěných sloupů postupně přesunout do země. „Týkat se bude zhruba třiceti kilometrů kabelů na hladině nízkého napětí a patnácti kilometrů sítě vysokého napětí, v plánu je také osazení šestnácti kioskových trafostanic, z nichž už šest je na svém místě,“ informoval ve středu mluvčí společnosti EG.D Roman Šperňák.

Novinky v obcích postižených červnovým tornádem vyjdou zhruba na dvě sta milionů korun. „Takový objem investic dělá ročně celá jedna regionální správa. V případě té hodonínské se jedná o necelých dvě stě obcí. Ale právě kabelizace vedení je do budoucna cesta, jak škody po podobných jevech minimalizovat,“ uvedl vedoucí správy sítě vysokého a nízkého napětí Bohdan Důbrava.

Svůj čas si vzala příprava, koordinace a vyřízení potřebných povolení. „Během zimních měsíců jsme začali dělat práce, které lze provádět při nízkých venkovních teplotách. Osazovaly se kabelové skříně na jednotlivých domech, osazujeme trafostanice a až nám to počasí a všechny okolnosti dovolí, pustíme se do kabelizace vedení v dotčených obcích,“ nastínil postup vedoucí regionální správy Hodonín Radek Slatinský.

Jak přiblížil Roman Šperňák, v Hruškách už tak stojí dvě nové trafostanice. Další tři už jsou osazené v Moravské Nové Vsi a jedna v hodonínské místní části Pánov. „Další ještě přibudou v Mikulčicích, v Lužicích a jejich počet se zvýší i v Moravské Nové Vsi,“ sdělil mluvčí s tím, že všechny trafostanice tam mají do dvacátého března.

Vše potřebné chtějí pracovníci firmy stihnout do konce tohoto roku. Při obnově elektrických sítí navíc počítají také s osazením tak zvaných Smart neboli chytrých trafostanic. Mají být v zasažené oblasti celkem tři, a to v Hruškách, v Mikulčicích a v Lužicích. „Tyto trafostanice jsou dálkově ovládány, díky čemuž dokáží pracovníci EG.D velmi rychle a efektivně manipulovat v síti. Hodí se to hlavně při poruchách, kdy dispečer mnohem rychleji zjistí místo poruchy a dálkově ji vymanipuluje,“ vysvětlil Šperňák s tím, že obnovená je i linka velmi vysokého napětí, které extrémně silný vítr zničil ve zhruba pětikilometrové délce.

Ještě před Vánoci se podařilo naistalovat celkem jednatřicet nových fázových vodičů na šestnácti nových stožárech. „Začátkem března ještě doplníme kombinované zemní lano v délce 7,5 kilometru, které k nám už míří od dodavatele a jehož výměna je závislá na plánované odstávce Českých drah,“ doplnil vedoucí výstavby velmi vysokého napětí Tomáš Žáček.