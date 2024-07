„Protože je tento ročník jubilejní, ve spolupráci s kapelou Kryštof čeká na návštěvníky obrovské překvapení. To však neprozradíme, návštěvníci to zjistí až v době koncertu. Bude to velká věc a je se na co těšit,“ uvedl organizátor festivalu Vladimír Chrenka na webu akce.

Hudebníci z kapely Mirai zase přiletí letadlem. „Když to jen trochu půjde, přistaneme hned vedle a půjdeme rovnou na stage,“ avizoval zpěvák Mirai Navrátil.

Cibula Fest se koná od 18. do 20. července. Vstupenky lze zakoupit TADY.

Hlavní stage

Čtvrtek 18.7. 2024

16:30 – 17:30 DENNY VESELY

18:00 – 19:00 BOTOX

19:30 – 20:30 JELEN

21:00 – 22:00 HEX

22:30 – 23:30 MIRAI

00:00 – 01:00 KONTRAFAKT

01:00 – 02:00 HOVADA.SK

Pátek 19.7. 2024

13:45 – 14:45 POISON CANDY

15:15 – 16:15 LeRa

16:45 – 17:45 BYSTRÍK

18:15 – 19:15 KATKA KNECHTOVÁ

19:45 – 20:45 PANOPTIKO

21:30 – 23:00 KRYŠTOF

23:45 – 00:45 DYMYTRY

01:15 – 02:15 DORA

Sobota 20.7. 2024

12:30 – 13:30 ANDY- Andrej Rybecký

14:00 – 15:00 DANY MOMENT

15:30 – 16:30 PETER BIC PROJEKT

17:00 – 18:00 POKÁČ

18:45 – 19:45 WALDA GANG

20:30 – 21:30 MICHAL DAVID

22:00 – 23:00 IMT SMILE

23:30 – 00:30 MEDIAL BANANA

01:00 – 02:00 KARPINA

02:30 – 03:30 OLDIESka

Oilka cool aréna

Středa 17.7. 2024 warm up

20:00 – 21:00 NIGI NAP

21:00 – 22:00 KALI

22:15 – 23:45 MALALATA

00:00 – 03:00 DJ ANDEL

Čtvrtek 18.7. 2024

19:00 – 21:00 MARSY

21:00 – 23:00 ANDEE

23:00 – 01:00 ELSY DOGMA

01:00 – 03:00 MILAN LIESKOVSKY

Pátek 19.7. 2024

19:30 – 21:30 ARTI / ARTI Junior

21:30 – 23:30 MARSY

23:30 – 00:30 MARK DANN

00:30 – 02:30 EKG

Sobota 20.7. 2024

19:30 – 21:30 MARSY

21:30 – 23:30 RENE FISER

23:30 – 01:30 DROZĎO & DEMEX

01:30 – 03:30 PMC

Podívejte se, jak to vypadalo loni

| Video: Youtube