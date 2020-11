Například v Ratíškovicích si jimi prošlo osmatřicet dětí a sedm pedagogických a provozních pracovníků. Obě tamní školky ale už tento týden hygienici umožnili otevřít.

To v kyjovské mateřince Za Stadionem obnoví provoz od pondělí, a to po dvou týdnech. „Během pátku bude dokončena dezinfekce tříd i ostatních prostor a po neděli se do školky budou moct děti bezpečně vrátit,“ uvedl mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.

Karanténní období nyní čeká také na mateřskou školu ve Vacenovicích. Ta bude ze stejného důvodu zavřená od pondělí. Mimo provoz bude i školní jídelna.

Krajští hygienici k půlnoci ze čtvrtka na pátek evidovali v hodonínském okrese za posledních čtyřiadvacet hodin 108 nově covid pozitivních lidí. Mezi nebrněnskými okresy Jihomoravského kraje je to nejvyšší číslo.