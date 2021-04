Po dlouhých měsících plných vyčerpání a smrti konečně trocha oddechu. Nemocnice na jihu Moravy hlásí výrazný pokles počtu covid pozitivních pacientů na standardních lůžkách. Na jednotkách intenzivní péče jich však stále leží značné množství.

STANDARD/JIP



- Nakažených ve FN Brno: 26. dubna 45/29, 26. března 109/52

- Nakažených ve FNUSA : 26. dubna 15/24, 29. března 46/41

- Nakažených v nemocnici Znojmo: 26. dubna 31/5, 17. března 93/21

Ve Fakultní nemocnici Brno k pondělnímu dni na standardních lůžkách leželo pětačtyřicet pacientů. Na JIP pak devětadvacet. Ještě před měsícem jich bylo 109 a dvaapadesát. „Zejména v posledních dnech to šlo dolů docela rychle. Jipky jsou ale stále výrazně zaplněné. Pacienti na nich končí mnohem častěji, než například v minulém roce,“ upozornila mluvčí bohunického zařízení Veronika Plachá.

Poukázala tak na fakt, že zatímco v říjnu na JIPkách ležela šestina hospitalizovaných, dnes jsou to dvě třetiny. „Navíc se jedná o mladší věkové kategorie. Nevíme, jestli to způsobuje britská varianta nebo zda se lidé covid snaží léčit příliš dlouho doma a k nám se dostávají, až když jsou na tom už opravdu špatně,“ doplnila Plachá.

Více pacientů na JIP a ARO než na standardních lůžkách pak evidují v druhé brněnské fakultní nemocnici. „Momentálně u nás leží devětatřicet infikovaných, z toho osmnáct a JIP a šest na anesteziologicko resuscitační klinice na umělé plicní ventilaci. Jejich stav je velmi vážný,“ uvedla mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Pro rizikové pacienty

Na konci března byl přitom poměr pacientů na standardních lůžkách a JIP zhruba stejný.

Lékaři tak vkládají naděje do monoklonálních protilátek od společnosti Regeron, které lze podávat rizikovým pacientům v rané fázi onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví v pátek vydalo rozhodnutí, které lék zpřístupňuje širšímu okruhu pacientů. „Lék je přístupný všem pacientům nad pětašedesát let a lidem nad pětapadesát let s kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem nebo chronickým respiračním onemocněním. Zároveň jej lze místo podávat deset dnů po propuknutí příznaků místo sedmi,“ uvedl v rozhodnutí ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Ministerstvo zmírnilo i další podmínky. Léčba je pro všechny lidi s BMI pětatřicet a výše, pro všechny pacienty s cukrovkou, léčbou omezující imunitu nebo pacienty s chronickým onemocněním ledvin a jater.

Naopak v okresních nemocnicích klesají i počty pacientů na JIP. Například ve Znojmě leží na standardních odděleních jedenatřicet pacientů s covidem. Na jednotkách intenzivní péče pět. „Pro srovnání, 17. března jsme pečovali o třiadevadesát pacientů na standardech a o jedenadvacet covid pozitivních na JIP,“ nastínila mluvčí zařízení Petra Veselá.

Postupné snižování a uzavírání covidových jednotek znojemské nemocnici dovoluje organizovat fungování zařízení tak, aby se oddělení mohla postupně navrátit k péči o pacienty, o které se dříve staraly například kliniky ORL, oční, ortopedie, chirurgie, ale také obnovit operativu. „Nemocnice Znojmo zahájila pozvolna plánovanou operativu 12. dubna a to na dvou třetinách kapacit svých operačních sálů. Další. zprovoznění dalších operačních sálů závisí na propustnosti lůžek intenzivní péče,“ doplnila Veselá.

Všechny kliniky se k plánované operativě pomalu vracejí i u svaté Anny. „V pátek jsme měli osmapadesát operací, v provozu nyní máme třináct operačních sálů. Běžně míváme cca šedesát až sedmdesát operací denně a sedmnáct operačních sálů v provozu,“ dodala Lipovská.

Nejpozvolnější je tak návrt k operacím ve Fakultní nemocnici Brno, kde však rovněž leží nejvíce pacientů s covidem. „V té nejhorší době epidemie jsme jeli na desíti operačních sálech denně, v současné chvíli je v provozu až dvacet sálů, je to ale s vypětím sil. Na šestnácti sálech probíhají klasické operace, na zhruba čtyřech sálech jsou prováděny výkony v lokální anestezii. Při návratů k operativě nás krom omezeného počtu sálů brzdí ještě kapacita jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení,“ vysvětlil zdravotnický náměstek bohunické nemocnice Ondřej Ludka.