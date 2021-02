Byť se hájila tím, že byla jen ve své kanceláři a nikoho neohrozila. „Nemá smysl se k tomu více vyjadřovat,“ řekla v pátek Deníku Vedralová s tím, že už má dovolenou.

K odstoupení ji vyzvala radní pro sociální oblast Jana Leitnerová. Ředitelka následně také rezignaci podala. „Krajští radní rezignaci přijali,“ potvrdil v pátek krajský mluvčí Michal Cagala. Než se vybere nový šéf Jarošky, radní pověřili vedením Vladimíru Křížkovou, která je ředitelkou hodonínského Domova pro seniory Bažantnice. „Samozřejmě s plnou podporou kraje jakožto zřizovatele,“ doplnil mluvčí.

Po nápravě volali v dopise krajským radním zaměstnanci domova, kteří upozorňovali na to, že ředitelka Vedralová nedodržuje vládní nařízení a v karanténě navštívila zařízení. „Kde máme jistotu, že zrovna ona nebyla zdrojem nákazy, která se nezadržitelně šíří celou budovou?“ stálo v dopise, který má redakce k dispozici.

Krajský úřad stížnost k prošetření nařízené karantény postoupil hygienikům. To také potvrdila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienická stanice Jihomoravského kraje Renata Ciupek. „V současné době věc prošetřujeme," uvedla v pátek odpoledne za hygienickou stanici Ciupek.

Nemocný personál

Před dvěma týdny bylo zařízení především právě kvůli covidu v personální krizi. V jednu chvíli byly nemocné dvě zdravotní sestry a čtrnáct pracovníků v přímé péči. Ta tak byla oslabená více než o polovinu. Podle aktuálních informací z Domova na Jarošce se situace již začíná stabilizovat a zaměstnanci se po nemoci vrací zpátky do práce.

Krajští radní také již vyhlásili výběrové řízení na obsazení postu ředitele Domova na Jarošce s předpokládaným nástupem do funkce od dubna. Kromě klasický požadavků, počítají radní od uchazečů také s koncepcí organizace řízení a rozvoje zařízení s důrazem na reformu péče o duševní zdraví. Ta v České republice pokračuje. „Očekávám, že se do ní zapojí i pobytová zařízení, která kraj zřizuje a chci od uchazečů o vedoucí post slyšet, jak to zapojení vidí oni,“ přiblížila Deníku požadavek radní Jana Leitnerová. Koncepce uchazeče se má zaměřit také na deinstitucionalizaci. Krajská koaliční smlouva počítá se zahájením transformace sociální péče s upřednostněním právě domácí a komunitní péče.

Domov na Jarošce

Cílová skupina: domov se zvláštním režimem s celoroční pobytovou péčí pro duševně nemocné nad 40 let

Kapacita: 71 lidí

Průměrný věk: 64,7 let

Historie: otevření v roce 1926 jako Masarykova kolonie sociální péče v Hodoníně