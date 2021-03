Před sto lety byla ale situace zcela jiná. Tehdejší vznik knihovny je spojovaný se založením Vzdělávacího spolku Masaryk. „Spolky byly jedny z prvních, které zakládaly a podporovaly vznik obecních knihoven,“ připomněla šardická knihovnice Marie Olšerová..

Již před sto lety působila v Šardicích Osvětová komise, jejíž součástí byla Knihovní rada. „Ta se také usnesla objednat několik knih, jakožto základ obecní knihovny,“ pokračovala současná knihovnice.

Prvním významným jménem, s nímž jsou spojené počátky šardické knihovny byl František Viktorin. V místní škole byl řídícím učitelem a za války jako československý legionář bojoval v Rusku. „Jeho zásluhou byl v roce 1920 založen Vzdělávací spolek Masaryk, který nahradil dřívější čtenářský spolek,“ upozornila Olšerová, která se ještě kromě knihovnictví naplno věnuje práci ve sklárnách.

Viktorin měl dokonce v začátcích veškeré knihy, které půjčoval, doma. A to jich bylo kolem šesti set. První stálé prostory pak získala knihovna v budově obecní školy. To je mimo jiné i budova, v níž je i dnes. Tady byla také od roku 1932 veřejná čítárna s dvaceti časopisy. Otevřeno bylo v úterý a v pátek večer a také v neděli odpoledne.

O deset let později byl knihovníkem jmenován kronikář, vlastivědný nadšenec i amatérský archeolog Jan Zemek. „Miloval knihy a velmi svědomitě a s láskou také pokračoval v knihovnické činnosti v obci s přestávkami až do roku 1970,“ připomněla současná knihovnice.

Za jeho působení se knihovna stěhovala do sousedního domu, v němž je nyní pošta. Jenže ten začal sloužit jako sklad civilní obrany. Knihy se tedy zase přesouvaly, tentokrát do místnosti tajemníka místního národního výboru v obecní domě. Na delší dobu pak našla azyl v nově postavené budově národního výboru. Například ve skříni zasedací místnosti byla literatura pro děti. Malí čtenáři se od roku 1982 sdružovali v kroužku mladých čtenářů při Místní lidové knihovně v Šardicích. „Spolupracoval s kroužkem mladých čtenářů při Střediskové knihovně v Dubňanech,“ přiblížila tehdejší spolupráci dětí z hornických obcí Olšerová.

V roce 1985 ale přišlo další stěhování na Zaleptalovo. I když se knihovna dostala mimo hlavní centrum vesnice, zaznamenala největší růst knižního fondu. „I růst v návštěvnosti a počtu čtenářů,“ podotkla knihovnice. Dokonce si tady mohli příchozí poslechnout i gramodesky nebo kazety.

Poslední stěhování přišlo na řadu v roce 2014, kdy se knihovna vrátila do bývalé školy, ale do zrenovovaných prostor. „Bezbariérový je přístup do budovy, kde se nachází knihovna. V přízemí vedle ní provozuje činnost charitní pečovatelská služba. V první patře jsou učebny základní umělecké školy a také zde nalezneme školní družinu,“ představila nynější sídlo knihovnice. Po přestěhování se zaregistrovalo přes dvě sta čtenářů, z toho více než 90 dětí do patnácti let. Zvýšil se počet návštěv téměř na čtyři tisíce, při těch si lidé vypůjčili kolem pěti tisíc titulů.

Poslední léta ale už nejsou tak veselá. „Již ke konci roku 2019 byl zaznamenán pokles registrovaných čtenářů, a to hlavně z řad dětí a mládeže, a také v počtu návštěv a výpůjček. Tento pokles se ještě prohloubil loni v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy knihovna od března do konce roku fungovala ve velmi omezeném provozu nebo byla zcela uzavřena,“ upozornila Olšerová. Dopad pandemie potvrdila data z konce roku, knihovna registrovala jen přes sto platících čtenářů, z toho jen třicet dětí do patnácti let. Počet návštěv klesl o více než polovinu.

I přes další omezení knihovna dál nabízí své služby. „V současné době si čtenáři mohou objednat výpůjčku knih e-mailem, telefonicky nebo přes výdejní okénko. Je také možné po dohodě zajistit rozvoz knih seniorům přímo domů v době nouzového stavu, kdy tato služba je zajišťovaná prostřednictvím Občanské poradny, která působí v knihovně dvakrát týdně při projektu Obec parťákem,“ dodala knihovnice s tím, že čtenáři si mohou vybírat z knižního fondu, který obsahuje téměř 6 300 svazků. Otevírací doba knihovny je středa dopoledne i odpoledne a pátek od 16.00 do 19.30.

Knihovna navíc disponuje Family Pointem, tedy bezbariérovým místem s přebalovacím pultem, křeslem pro děti, hračkami, pastelkami, stavebnicemi a dětskými knihami pro nejmenší.