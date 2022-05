„Od zařizování potřebných dokumentů, správného načasování krmení před cestou až po zajištění plynulého přechodu lvů do transportních beden, jehož nácviku se chovatelé několik měsíců věnovali,“ vysvětlila zooložka Lenka Štursová.

Na manipulaci s přepravními bednami se podílelo osm mužů a další asistovali. Do Venezuely zamířili tři samci a jedna samice přes Madrid. Hodonínská zoo je jedna ze dvou zahrad v republice, kde tato zvířata mohou lidé spatřit a chová je od roku 2013.

Fotokvíz: poznáte obec z Hodonínska? Leží na hranici tří okresů, láká na výlety

Tehdy byl z mezistanice v Zoo Chleby přivezený osmiměsíční samec pocházející z Lory Parku v Jihoafrické republice. Za měsíc za ním z polského Safari Parku Borysew přicestovala o několik dnů starší samice, která se nedokázala začlenit do tamní skupiny lvů. „Po příjezdu byli tito dva jedinci postupně spojeni, což bylo bez komplikací. A nakonec se je podařilo i rozmnožit, přestože to není snadné a až třetí odchov v roce 2018 byl úspěšný. A po dvou samičkách z roku 2018 se chovnému páru v roce 2020 narodila čtyřčata," přiblížila mluvčí zoo Marie Blahová.

#clanek|6698414#Oba rodiče i jejich potomci se pyšní neobvyklou smetanově bílou barvou. Důvodem je takzvaný leucizmus, což je porucha pigmentace, která způsobuje světlou barvu kůže i srsti. „U jihoafrických lvů se leucizmus vyskytuje vzácně a ve volné přírodě zcela výjimečně," doplnila Blahová.

V přírodě lvi žijí ve smečkách čítajících pět až třicet jedinců. Smečku vede skupina až čtyř samců, vůdce může však být také pouze jeden. Mláďata dospívají mezi čtvrtým a pátým rokem života a zatímco odrostlé samice ve smečce zůstávají, mladí samci ji opouštějí, a to dobrovolně či nikoliv. V zajetí se tyto druhé největší kočkovité šelmy na světě dožívají až třiceti let, ve volné přírodě pouze kolem osmnácti let.