/VIDEO/ Malinová pusinka, nadýchaná Pavlova, pistáciové potěšení, oříškové pokušení, višňový sen či ostružinové mámení. A nejen to. K vidění byla i kakaová tartaletka s malinovou náplní nebo křupavé francouzské větrníčky choux au craquelin s arašídovou náplní. A pestrá paleta dortů.

Cukrářská soutěž o Moravský pohár 2023 ve Bzenci. | Video: Deník/Petr Turek

Cukrářský duel o Moravský pohár mohl začít ve bzeneckém hotelu Junior. Svou dvoudenní sedmihodinovou práci představily dvoučlenné studentské týmy ze Bzence, Brna, Kroměříže, Třebíče, Třešti na Jihlavsku, Mikulova a Slavkov u Brna. „Máme i mezinárodní účast, a to z Bratislavy,“ podotkla za organizátory vedoucí učitelka pro obor cukrář Libuše Maléřová.

V pořadatelství Moravského poháru se bzenecká Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví, střídá s kolegy z Brna a Kroměříže. „Soutěž hodnotí tři certifikované komisařky. Soutěžící v časovém limitu sedm hodin vyrábí slavnostní dort, tři druhy dezertů a monument z jedlých materiálů. Ze všeho pak připraví prezentaci,“ přiblížila bzenecká pedagožka, která prozradila i cukrářský trumf své školy. A tím je práce s karamelem.

Domácí Bzenec reprezentovaly studentky třetího ročníku. Dezerty byly v detailní péči Petry Rubanové a dort krášlila Natálie Malíková, která na loňském Gastro cupu v Hradci Králové získala maximální počet bodů a přivezla tak prestižní putovní pohár. Dvojice zručných dívek měla na domácí půdě společnou premiéru. „Byly sehrané a dobře sladěné. Jsem určitě spokojený, myslím, že se jim to povedlo. Teď už je to jen o tom, aby to oslovilo porotu,“ přál si vedoucí bzeneckého týmu, mistr Michal Jagoš.

Obě domácí cukrářky prozradily, že k oboru tíhly už před střední školou a také to, že jejich sladkosti chutnají i doma.