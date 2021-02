Mokvající vředy pokrývají nohu od kotníku dolů. Rány páchnou mrtvolnou hnilobou, přičemž z nich pomalu vytéká žlutavý hnis. Diabetická noha, jak se tomuto stavu říká, je nejčastější diagnózou u cukrovkářů. Jejím řešením bývá amputace. Právě na nebezpečí rozvoje cukrovky druhého typu upozornili svatoanenští vědci. Při svém výzkumu totiž zjistili, že na ni má náběh většina Brňanů.

Vědci při svém výzkumu zjistili, že na cukrovku má náběh většina Brňanů. | Foto: Deník/Petr Šilar

A nejedná se jen o starší lidi. Účastníci výzkumu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny provedli se pohybovali od pětadvacet i do čtyřiašedesáti let. Vědci jich otestovali dva tisíce z Brna a okolí. „Dvě třetiny z nich měli vysoké riziko rozvoje cukrovky druhého typu v následujících letech. Výsledek ozřejmuje fakt, že v České republice se za posledních deset let zvýšila úmrtnost na cukrovku o téměř sedmdesát procent,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Juan Pablo Gonzalez Rivas.