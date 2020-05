Nyní na nich pracují úředníci. „Budu rád, když se to zvládne co nejdřív. Obávám se, že ne všechno se stihne ještě letos. Ještě nás čekají jednání s dopravními inženýry policie a někde bude potřeba vyspravovat silnice, zvláště krajnice,“ uvedl starosta Libor Střecha.

Chystané novinky pro cyklisty v centru Hodonína

1) obousměrný průjezd části třídy Dukelských hrdinů

2) vyznačení ochranných pruhů na Národní třídě

3) obousměrný průjezd ulicí Svatopluka Čecha

4) průjezd podchodem pod vlakovým nádražím

Kromě v nových ochranných pruzích na Národní třídě budou moci cyklisté jezdit také v obou směrech částí dvou jednosměrných ulic, a to Svatopluka Čecha a třídy Dukelských hrdinů. „Jde o jednu z mála možností, jak nějakým způsobem propojit cyklotrasy ve městě a dostat cyklisty z frekventovanějších úseků silnic. Důležitá je ale ohleduplnost zvláště při odjezdu aut z parkovacích míst,“ sdělil krajský koordinátor bezpečnosti silničního provozu Jiří Čížek.

Mnohem více emocí ale vzbudil většinou radních schválený záměr legalizovat průjezd cyklistů podchodem pod vlakovým nádražím. Kolem středečního poledne totiž polovina cyklistů zde ignorovala to, že má z kola sesednout. „Je to ošemetný úsek. Když tudy projíždí maminka s kočárkem, tak by tady lidé měli kola jen vést,“ řekla například Leona Kořínková.

Proti průjezdu cyklistů podchodem se postavila i radní Terézia Mlýnková Išková. „Považuju to za nebezpečné. V podchodu je velmi omezený prostor a kdyby přišlo k nějaké kolizi, může se stát, že účastníci nebudou mít kam uhnout a srazí se,“ varovala radní.

O to víc nebezpečná má být podle ní plánovaná novinka v tom, že tam podle cyklokoncepce nebude ani žádný pruh pro cyklisty.

Místostarosta Ladislav Ambrozek, který často po městě cestuje na kole, ale upozornil na to, že oslovení projektanti ještě mají navrhnout konkrétní dopravní značení. „Zřejmě tam bude dopravní značka a průjezd bude vyžadovat ohleduplnost,“ nastínil Ambrozek.

Mimo centrum pak radní pověřili odbor rozvoje města zahájením projekčních prací na zpracování studie stezky pro chodce a pro cyklisty po severní straně Velkomoravské ulice. Ta má navázat na stezku od nákupní zóny k mlékárně.

„Za křižovatkou by pokračovala se zminimalizovanými zásahy do lesa dál kolem pekárny za benzínku a ještě před křižovatkou na Lužice by byl přejezd přes silnici na druhou stranu,“ přiblížil starosta.