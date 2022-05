Dočkají se totiž nového zpevněného povrchu na zhruba dvoukilometrovém úseku od přístavu Veselí nad Moravou až po hranice katastrů Zarazic a Vnorov. „Nyní se připravuje výběrové řízení. Práce na místě by měly začít v červenci. Hotovo by mělo být maximálně za měsíc a půl, takže cyklisté tady budou moci jezdit po novém povrchu ještě v této sezoně,“ informovala ve středu manažerka svazku Obce pro Baťův Kanál Martina Kočvarová s tím, že brzy přibudou tabule s informacemi o unikátní vodní cestě s tipy, kam si od ní mohou cykloturisté ještě zajet.

Zároveň připomněla, že se už na tuto sezonu podařilo dokončit nové značení páteřní cyklotrasy. Kolem ní si naplánoval o víkendu rodinnou vyjížďku Radek Procházka z Vacenovic. Výrazná část jejich čtyřicetikilometrového okruhu vedla právě kolem Baťova kanálu. „A to od Vnorov až po Výklopník. Tato část je rovinatá, na kole nenáročná a ideální pro rodiny s dětmi. Na trase je spousta občerstvovacích zařízení, kde si mohou lidé odpočinout,“ doporučil Procházka.

Jak přiblížil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek, v ročních úhrnech se tady počty projíždějících na kole pohybují už ve stovkách tisíc lidí. „Navíc se u nás masivním způsobem rozšiřují elektrokola, která mají vyšší akční rádius a lide se na nich dostanou do větších vzdáleností a ani kopce jim příliš nevadí,“ upozornil Bártek.

Nejen proto také vidí jako velmi zajímavé a atraktivní možné nové cyklotrasy. „Díky možnostem vyjížděk do Bílých Karpat a okolních obcí dojde také rozptýlení cykloturistů z páteřní cyklostezky u Baťova kanálu po regionu, což je také vítané. Slovácko je navíc už teď širokou nabídkou cykloturistických tras známé a oblíbené,“ uvedl Bártek.

Plánovanou novinku, kterou je cyklotrasa propojující Veselsko, Strážnicko až s Horňáckem, představila starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová. Bezpečná trasa mimo silnice od Baťova kanálu vzhůru do Bílých Karpat má vést kolem říčky Veličky. „Jednali jsme s Povodím Moravy. Domluvili jsme se, že vypracujeme studii proveditelnosti se zacílením na konkrétní pozemky, po kterých by cyklotrasa vedla. Momentálně ji projektant zpracovává,“ přiblížila starostka.

Od řeky Moravy a Baťova kanálu by se tak cyklisté dostávali od Veličky také do Kozojídek, Žeravin, Hroznové a Tvarožné Lhoty, Kněždubu, Tasova, Louky, Lipova a pak až do Velké nad Veličkou. „Trasa má velký potenciál, bude vhodná i pro rodiny s dětmi. Důležité jsou tady také železniční stanice, které umožní cyklistům si rozvrhnout výlet tak, že budou moci využít vlak například pro zpáteční cestu,“ nastínila výhody zhruba dvacetikilometrové trasy Bílová s tím, že klíčové je to, že se po této trase cyklisté zcela vyhnou silnicím.

Další atraktivní novinky pak připravují obce v jižní části Baťova kanálu, kde jej má u Výklopníku překlenout lávka pro cyklisty a pěší. Následně ještě delší lávka má cyklisty dostat ze slovenského břehu řeky Moravy na souš na území Rohatce. „Na stavebních úřadech čekáme na územní rozhodnutí,“ přiblížila aktuální posuzování úředníky na slovenské i moravské straně hranice Kočvarová.

Především na cyklisty ale i pěší cílí i nová atrakce, která má dostat výletníky přes řeku Moravu u Vnorov. Tím má být dvoukabinový transbordér, což je samoobslužný mostní přepravník, u něhož je systém pohonu založený na vyvinuté lidské energii. Kraj jej sem chce pořídit s využitím evropských dotací na přeshraniční spolupráci. Jenže na první pokus to s vyčleněnými pětatřiceti miliony korun nevyšlo. „Bohužel kvůli prudkému zvýšení cen se do veřejné zakázky nikdo nepřihlásil. Podařilo se nám však vyjednat aspoň zbylou část projektu, takže byla postavená cyklostezka do Strážnice. Nyní v novém programovém období chceme transbordér opět přihlásit nové dotační výzvy přeshraniční spolupráce České republiky a Slovenska,“ doplnil náměstek hejtmana Jan Zámečník.