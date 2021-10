/VIDEO/ Lidé jezdící na kolech mezi Hodonínem a Lužicemi si konečně trochu oddechnou. Stezka pro cyklisty a pěší se u okresního města po zhruba devíti letech prodlouží o úsek u silnice I/51, tedy u hlavního tahu na Slovensko.

Stavba nového úseku stezky pro cyklisty a pěší u Hodonína směrem na Lužice. | Video: Deník/Petr Turek

Ještě letos by tak měl být bezpečnější průjezd křižovatkou na Lužice. „I když se cyklostezka připravovala velice dlouho, tak mi stále připadá nedokončená. Je v pořádku, že se dělá na tomto úseku, ale je potřeba to prodloužit dál do města,“ řekla Deníku se Věra Doksanská.