Zřejmě do jako první novinky se pracovníci vítězné firmy pustí na čtyřech kilometrech nové cyklostezky mezi Strážnicí a Petrovem. „Stavební povolení je vydané. V příštím roce se určitě začne,“ uvedla manažerka dobrovolného svazku Obce pro Baťův kanál Martina Kočvarová.

V příštím roce mají odstartovat stavební práce u Vnorov na transbordéru, který je kombinací mostu a lanovky. Díky jedinečnému zařízení se pěší či cyklisté ve speciální gondole vlastní silou přepraví na druhý břeh jednoho z nejvytíženějších úseků Baťova kanálu, a to právě v uzlu, kde se kříží Baťák s řekou Moravou. „Jednak jde o stavbu unikátní konstrukce a jednak o dlouho vyhlíženou zkratku pro cyklisty i pěší z Veselí nad Moravou do Strážnice,“ přiblížil ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek s tím, že investorem jedinečného přemostění za zhruba patnáct milionů korun je Jihomoravský kraj. Tomu mají při financování výrazně pomoci evropské peníze.

Další novinku plánují u Baťova kanálu Sudoměřičtí, kteří chtějí nejen propojit obec s přístavištěm pod Výklopníkem, ale také prodloužit od Českého Těšína vedoucí Beskydsko-karpatskou cyklotrasu číslo 46 a zároveň napojit na Moravskou stezku 47. Ta spojuje slezský Jeseník z Mikulovem. „Budoucí prodloužená část cyklostezky povede podél železničního náspu a bude mít délku zhruba 130 metrů v šíři tří metrů. Tato cyklostezka bude navazovat na budoucí lávku pro pěší a cyklisty přes Baťův kanál v délce asi 25 metrů a šířce zhruba dvou metrů,“ představil plány sudoměřický starosta František Mikéska.

Jak upozornil, zmiňovaná stavba je pro bezpečnost cyklistů bytostně důležitá. „V současné době mají lidé, kteří se chtějí dostat na přístav na Baťově kanálu, dvě možnosti. A to využít silniční most na silnici I/55 a dále pokračovat po naší cyklostezce, nebo přejít přes železniční most v blízkosti přístavu, což je zakázané a hlavně nebezpečné,“ sdělil starosta. Chystané řešení má stát zhruba deset milionů korun. Sudoměřičtí v současnosti spolu s Obcemi pro Baťův kanál shánějí peníze na projektovou dokumentaci. Svazek mimo jiné připravil i poslední letos dokončený úsek cyklostezky, a to od přístaviště u Výklopníku po stávající železniční most.