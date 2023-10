/MAPA/ S omezením musí počítat cyklisté, kteří využívají cyklotrasu podél Baťova kanálu, i ti, co jezdí po zelené turistické trase v úseku od přístaviště Skalica po hráz řeky Moravy. Od pondělí jsou uzavřené. A to včetně přechodu přes jez, jenž se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica.

Práce na stavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu. | Foto: Ředitelství vodních cest

Důvodem jsou práce na stavbě plavební komory Rohatec - Sudoměřice a úpravy říčky Radějovky v délce přibližně osmi set metrů, což následně umožní propojení Baťova kanálu se splavnou částí řeky Moravy u Hodonína. „Omlouváme se za tato omezení. Budou odstraněna až s ukončením stavby v roce 2025," sdělil mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Objízdná trasa pro cyklisty je rozdělená na dvě varianty, podle toho, kterým směrem se potřebují vydat. Jsou popisované od silničního mostu přes Baťův kanál, který se nachází na silnici I/55.

Část cyklotrasy podél Baťova kanálu je do roku 2025 zavřená. Kvůli stavbě nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice. Cyklisté mohou využít objízdné trasy.Zdroj: Obce pro Baťův kanálJezdci na kole podjedou most přes I/55 a vyjedou nahoru na silnici. Pak se dají doleva a po silnici pokračují asi tři kilometry, přejedou most přes Moravu a následně zahnou doleva a pokračují po původní cyklotrase podél Baťova kanálu až do Rohatce a Hodonína.

U druhé varianty opět podjedou most přes silnici I/55 a vyjedou nahoru na silnici. Pak se dají doprava, přejedou most a hned za mostem zahnou na cyklotrasu, která vede přes průmyslový areál u Sudoměřic. Na jeho konci najedou na silnici.

Následně zahnou doprava a pokračují podél fotovoltaické elektrárny a železniční dráhy až k hraničnímu přechodu. Přejedou přes mostek a po slovenské straně pokračujeé podél Radějovky až do přístaviště ve Skalici.

Prodlouženou vodní cestu turisté využijí od plavební sezony v roce 2026. Náklady jsou 339 milionů korun bez daně. „Na to budou navazovat další akce. Stavba koncového přístavu v Hodoníně, prodloužení splavnosti na sever do Kroměříže, výstavba přístavu v Kroměříži," vyjmenoval nedávno ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. O přípravách Deník už informoval.