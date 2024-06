/VIDEO/ Zase o něco blíže je lepší spojení cyklostezkami z Hodonína do okolních obcí. Na řadě je úsek směrem na Ratíškovice. Prodloužení se má dočkat tamní již existující trasa, půjde o část u společnosti Omnika až po silnici I/55. Lidé na kolech se díky ní vyhnou rušnému kruhovému objezdu.

Cyklostezka mezi Ratíškovicemi a Hodonínem čeká na své pokračování na Pánově. | Video: Deník/Petr Turek

Především pro cyklisty se rýsuje v hodonínské místní části Pánov bezpečnější a komfortnější cesta kolem silnice vedoucí do Ratíškovic. Nová cesta má po pěti letech navázat na již hojně využívanou cyklostezku, která se stala dopravní stavbou jižní Moravy za rok 2019.

Před několika dny svazek obcí Mikroregion Hodonínsko podal návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení pro první etapu nové cyklostezky. Má být z asfaltobetonu a povede podél areálu firmy Omnika.

Hodonín a Rohatec spojí nová cyklostezka, sloužit by mohla už příští léto

„Následnou, navazující část směrem k Hodonínu už máme povolenou. Počítáme s tím, že se cyklostezka bude stavět v příštím roce,“ sdělila Deníku manažerka svazku Patrícia Juráňová.

Zmiňovaný navazující úsek je na protější straně silnice a vede kolem fotovoltaické elektrárny s největším osvitem v Česku a pak dál za Slováckým statkem směrem k autoservisu Autovase.

Mikroregion ještě čeká na podzimní vyhodnocení dotační žádosti s tím, že by se pak na jaře příštího roku mohlo začít stavět. Posléze se počítá s dalším pokračováním komfortní trasy směrem do města přes Černý most a kolem lázní.

stavět by se měla nejprve část vyznačená plnou čarou

Podívejte se, kudy povede prodloužená cyklostezka spojující Hodonín a Dubňany. Stavět by se měla nejprve část vyznačená plnou čarou.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

