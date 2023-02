Vedoucí výzkumu Jan Vízner upozornil na to, že průzkum dokládá kontinuální osídlení po dobu téměř šesti tisíc let. „Nalezli jsme zde například základy staveb, pecí, zásobních jam, keramiku, šperky a různé nástroje. Z kamenných nálezů to jsou úlomky hrotů škrabadel, seker, z mladší doby kamenné,“ přiblížil archeolog.