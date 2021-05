První celý úsek dálnice D55 v Jihomoravském kraji se přibližuje k řidičům. Minimálně na papíře. Ministerstvo dopravy před několika dny zahájilo stavební řízení pro šestnáct objektů na čtyřech kilometrech mezi Moravským Pískem a Bzencem.

Průjezd Moravským Pískem. Tranzitní dopravu má odklonit úsek dálnice D55. | Foto: Deník/Petr Turek

Úředníci resortu tak mají potřebné razítko hlavní trase, nadjezdům, mostům či protihlukovým stěnám. Ústní projednání se uskuteční 30. června v Moravském Písku. „Je to pro nás důležité z několika důvodů. Nyní především proto, aby po dokončení delšího úseku od Starého Města všechna doprava z dálnice neskončila v naší obci. Navazující část na Bzenec by se sice měla začít stavět později, ale ujišťují nás, že do provozu ji uvedou současně,“ přiblížil starosta Moravského Písku Leoš Filípek.