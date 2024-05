Jasněji už je podle Ředitelství silnic a dálnic o tom, kudy se řidiči vydají dál. Řešení cílí hlavně na kamiony, které budou mít více než dvanáct tun.

„Naše představa je, že když sjedou z dálnice, nepojedou doprava do Bzence, ani po trase II/426 ve směru na Strážnici, ale pojedou doleva po I/54. Přijedou do Veselí nad Moravou na nový kruhový objezd, z něj se dají na I/55 a budou pokračovat na jih,“ popsal záměr ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic, Karel Chudárek.

Dálnice D55 na Hodonínsku: známe detaily úseků od Rohatce směrem na Břeclav

Zároveň upozornil na to, že pro kamiony nad dvanáct tun bude uzavřený tah ze Bzence přes železniční přejezd, křížení cyklostezek na Přívoz a pak dál do Strážnice. Tam by se tak kamiony měly mimo jiné vyhnout průjezdu náměstím Svobody, případně cestě ulicí Jana Skácela na křižovatku před Veselskou bránou.

„Jde o návrh, o kterém se ještě bude jednat,“ reagoval místostarosta Bzence Miroslav Goliáš.