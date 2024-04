Je to tak. Po stávající I/55 se bude jezdit a přitom se budou vedle ní budovat nové dva pruhy, tedy druhá polovina dálnice. A až se dostaví tato nová polovina, tak se tam převede provoz. A ta stará (silnice I/55 - pozn. red.) se zbourá a postaví se nově v těch parametrech, které vyžaduje dálnice. To znamená nějaké oblouky, klesání a hlavně konstrukční vrstvy tak, aby daleko více vydržely dálniční zátěž. Síla dopravy na dálnici je totiž větší než na silnici první třídy.

Asi klíčové pro lidi, co jezdí po pětapadesátce i pro ty, kteří bydlí v okolních obcích a obávajících se provozu na objízdných trasách, je to, že se tyto úseky budou stavět za provozu. Je to tak?

Na každém setkání se starosty, s místní samosprávou se dozvídáme nové poznatky a připomínky, které by se měly do projektové dokumentace zapracovat. Je to účel schůzky. Než před na úseku 12 dokončíme dokumentaci pro společné stavební a územní řízení, chceme mít již všechno podchyceno, všechny připomínky. Nechceme pak dokumentaci měnit při procesu stavebního řízení.

Zatím ještě vykupujeme. Na úseku 12 začneme vykupovat nejdříve někdy kolem roku 2026 a to samé i na úseku 13. Tam budeme vykupovat, jakmile budeme mít územní rozhodnutí. To znamená, předpokládáme taky rok 2026, kdy začneme vykupovat pozemky.

Jedna z věcí, ke které zazněly připomínky, je křižovatka na Pánově. Jaká je tedy současná verze, kudy se vlastně doprava odkloní? A jak se v Hodoníně dostane na Brněnskou ulici, tedy na silnici od Brna a Mutěnic?

Křižovatku na Pánově nemůžeme postavit kvůli velké četnosti křižovatek na tamním krátkém úseku. Je norma na dálniční křižovatky, které můžou být nejblíže vedle sebe čtyři kilometry. Tady nám to vychází dva a dva půl kilometru. To se z důvodu bezpečnosti prostě nedoporučuje a nedělá.

Je to strašně blízko sebe, ať už je to Rohatec, potom tady ta pánovská křižovatka od Ratíškovic, a ta, která už dneska stojí v Brněnské ulici, směrem na Mutěnice. Tu my jenom trošku zlepšíme. Nahoře s tím moc dělat nebudeme, jde o připojení. Budeme tak v rámci dálnice měnit výjezdové rampy.



A to propojení mezi křižovatkou na Brněnské a té od Ratíškovic?

Propojíme tyto dva úseky. Silnici z Ratíškovic převedeme nadjezdem do Hodonína, k takzvanému Černému mostu. A propojením křižovatek mezi ratíškovickou a Brněnskou bude obslužná komunikace, která půjde vedle dálnice, aby tudy mohli zemědělci, a aby tam mohli jezdit ti, kteří nemůžou nebo nechtějí jet na dálnici.

Dostanou se tak z Ratíškovic na Brněnskou ulici. Pak se řidič rozhodne, že buď pojede po dálnici, nebo pojede na Brno, na Mutěnice, anebo pojede do města do Hodonína. Také může je do Hodonína od Ratíškovic přes most tam, kde jde dnes okružní křižovatka.

Dálnice D55 na Hodonínsku: známe detaily úseků od Rohatce směrem na Břeclav

Ty dva úseky, které se na jednání probíraly, na kolik asi vyjdou peněz a jak to bude s financováním?

O financování nebudu spekulovat, je to zatím ještě poměrně daleko. Je to vždycky o prioritách vlády, co chce. Zatím peníze jsou. Vláda nynější i předchozí říkají: připravujte, stavte, my chceme dostavět základní dálniční síť České republiky. A v ní D55 je. Samozřejmě máme odhady cen, které jsou spolu s vizualizacemi úseků na našich webových stránkách.

Starosta Mikulčic zmínil na setkání i problematiku poddolování I/55…

Dělá se geologický průzkum. A bude se dělat podrobně. Z něj vyjdou podle rozsahu opatření, která navrhnou odborníci. Například se mohou štoly vyplňovat cementovým popílkem. Není to problém, ale je potřeba o tom vědět. My to víme, první na co se díváme, jsou geologické mapy.

D55 od Rohatce na Břeclav

Úsek Rohatec – Lužice

předpokládaná cena: 1,9 miliardy korun

Úsek Lužice – Břeclav

předpokládaná cena: 2,6 miliardy korun

zdroj: ŘSD