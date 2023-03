Upozornil, že stávající provoz mezi dvěma okresními městy způsobuje nepříjemný hluk a v případě přeměny trasy na dálnici potřeba ochrany ještě vzroste. „Počítám s tím, že tady protihluková stěna bude. To, že by se s ní nepočítalo, by mi vyrazilo dech,“ připustil vinař.

Zároveň připomněl, že silnice je vyvýšená jak nad areálem sklepů, tak i dále nad obcí. „Většinu roku je u nás severozápadní proudění vzduchu, takže se hluk ze silnice nese až dolů do vesnice,“ tvrdí Osička.

Na protihluková opatření se před pár dny dotazoval mikulčický starosta Josef Dvořáček na jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Řeč byla zejména o úseku mezi Břeclaví a Lužicemi, jenž se dotýká právě Mikulčic.

„V Těšických búdách jsou nejen sklepy, v těsné blízkosti budoucí dálnice jsou hned dva penziony, kde už dnes mají problém hlukem. Když se tam ještě přistaví jízdní pruhy a zvýší rychlost, bude to horší. Minimálně v tomto úseku jsou potřebná protihluková opatření. Budeme mít kvůli tomu schůzku s projektanty,“ řekl starosta Dvořáček.

Zástupce projektantů sdělil, že vznikla studie, z níž vyplývají protihluková opatření. Přislíbil, že situaci kolem Těšických búd a penzionů prověří.

Starosta Dvořáček připomněl ale jako klíčovou otázku obchvat obce ve směru od sousední Moravské Nové Vsi. Díky tomu se budou moci dostat řidiči především na budoucí dálniční exit Mikulčice, aniž by zajížděli do obce. Navíc se pak budou moci projet kolem bývalého dolu Mír přímo k Lužicím.

Obchvat z plánů vypadl

„Obchvat byl původně v projektu, ale pak z něj z neznámého důvodu vypadl, a stal se jen doporučenu stavbou pro kraj. A ten by nám jej pak udělal bůhvíkdy, jestli vůbec. Pro nás tak bylo prioritou vrátit obchvat do projektu dálnice, což se stalo,“ ujistil Dvořáček.

Nyní tak Mikulčičtí kromě zajištění protihlukových bariér chtějí vyřešit i odvádění vody z dálnice tak, aby mohla zavodňovat dva zdejší rybníky, a nebyla tak odvedená až k Hruškám. Mikulčický starosta navrhl také změnit umístění zvířecího podchodu, a to dál od odpočívky kamionů a zároveň tuto možnost překonání D55 spojit s podchodem i pro pěší a cykloturisty.

Právě na cyklisty se zaměřil předseda svazku obcí Regionu Podluží Vojtěch Pospíšil. Ten je zároveň starostou Josefova, kam má zamířit v budoucnu přeložená silnice druhé třídy 423 severně od zmiňovaného dálničního exitu Mikulčice.

„Při zbudování D55 se dá předpokládat, že zvýší provoz obcemi v jejím okolí, primárně přes naši. Z toho důvodu je potřeba zbudovat bezpečné cyklostezky a cyklotrasy, aby na ně mohli být odkloněni cyklisté ze silnic vyšších tříd, kde se zvýší hustota dopravy,“ oznámil Pospíšil. V nejbližších letech chce docílit například dokončení cyklostezky z Prušánek do Josefova.

Téma řeší také senátorka Eva Rajchmanová. Právě ona stála za setkáním představitelů radnic s Ředitelstvím silnic a dálnic. Společně upozornili na bezpečnost cyklodopravy také v souvislosti s přechodem budoucí D55.

„Chtěla jsem, aby starostové, především ti noví, měli aktuální informace a časové termíny. D55 v budoucnu nebude mít tolik nájezdů jako dnes I/55. Řeší se výstavba obslužných cest, dostupnost logistických center, obsluha zemědělských pozemků, ale také odpočívky, svedení srážkových vod, podchod pro zvěř, mimoúrovňové křižovatky či nadjezdy,“ vyjmenovala senátorka.

Dva plus dva pruhy

Ředitel zlínské správy Ředitelství silnici a dálnic Karel Chudárek upřesnil časové výhledy úseku od Břeclavi po Lužice, kde ke stávajícím pruhům přibudou další dva. Stavba zahrnuje například mimoúrovňové křižovatky či odpočívku. Kompletní je dokumentace pro stavební řízení.

Stavba má začít v letech 2027 až 2028. Úsek naváže na napojení obchvatu Břeclavi. Do hodonínského okresu v současnosti postupuje výstavba dálnice D55 z Uherskohradišťska. Její vývoj je k vidění až u Bzence.

„Společně s dálničními úseky mezi Babicemi a Moravským Pískem se nyní pracuje na souvislém jednadvacetikilometrovém úseku. Řidiči se zde poprvé projedou v roce 2024,“ sdělila před časem mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.