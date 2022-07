Silničáři zatím zveřejnili vizualizace, jak by mohla trasa v ptačí oblasti u Bzence vypadat. Pravděpodobná je zakrytá galerie v celém úseku mezi Bzencem a Rohatcem, která souzní s nařízením ministerstva životního prostředí. To ukládá zakrytí dálnice při průchodu ptačí oblastí. „Neprodloužení stanoviska by znamenalo zdržení. Dokumentaci bychom museli vypracovat znovu a celý proces pro získání stanoviska EIA by se opakoval,“ upozornila Trubelíková. Slibuje, že silničáři učiní vše k urychlení přípravy této stavby v profilu čtyřpruhové dálnice.

Někteří lidé už jsou k dostavbě celé dálnice, která povede ze Zlínska až k Břeclavi, skeptičtí. „Tato situace je hrůza hrůz. Dálnice nebude podle mě hotová dřív než za sedm let. Je to z toho důvodu, že nemají vyřešený úsek přes les,“ komentoval situaci třeba Rudolf Bauer z Bzence.

Právě průchod přes Bzeneckou Doubravu považuje za problémový spolek Děti země. Přes ptačí oblast vedou plánované úseky mezi Bzencem a Bzencem-Přívozem i mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem. „Pokud stát místo jedoduchých změn územních plánů s dálnicí mimo ptačí oblast trvá na riskantní trase, pak je logické, že mu bude roky trvat, než vyřeší především zraňování a úhyn chráněných druhů ptáků, hluk či světelný a tepelný smog. Navrhnout reálná zmírňující opatření, včetně kompenzací za ztrátu biotopů, je totiž odborně a časově náročné," zmínil před časem předseda spolku Miroslav Patrik.

Dělníci nyní pracují na úseku mezi Starým Městem a Moravským Pískem. „Stavba běží podle harmonogramu a předpoklad dokončení je stále v roce 2024," informovala Trubelíková. V září chtějí silničáři začít s hlavními stavebními pracemi v navazujícím úseku D55 z Moravského Písku do Bzence, který bude měřit čtyři kilometry. Náklady činí 1,2 miliardy korun bez daně.

Představitelé Bzence se obávají po dostavbě těchto dvou úseků přívalu aut do města. „I proto jsme iniciovali jednání, ze kterého vyplynulo setkání s ministrem dopravy v Uherském Hradišti. Na jednání padly přísliby konkrétní dohody. Stát je ochotný pokračovat v původním navrženém řešení, tam panuje shoda i s ochránci přírody. V plánu je i další schůzka s Ředitelstvím silnic a dálnic," řekl Erik Ebringer, který je v Bzenci členem zastupitelstva pověřený výkonem pravomocí starosty.

VZNIKNE KRUHOVÝ OBJEZD

Po dokončení úseku z Moravského Písku do Bzence je pravděpodobné, že pojede přes město více aut, včetně kamionů. „Navíc křižovatka, kde řidiči odbočují na Strážnici, je pro kamiony velmi stísněná. Proto jsme s Ředitelstvím silnic a dálnic domluvili na vznik kruhového objezdu," podotkl Ebringer.

Rohatecký starosta Jarmil Adamec je optimistou a věří, že úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem vznikne do roku 2030. „Jedny z nejtěžších jednání vždycky svádí Česká republika s Českou republikou. Obávám se, že bude muset někdo odpracovat velký kus na jednáních mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Lesy České republiky, což jsou dvě státní organizace. Když bude Česká republika chtít, tak termíny dodrží. Do roku 2030 to určitě zvládnutelné je," míní starosta.

Podle poslední mapy Ředitelství silnic a dálnic, kde jsou vypsané termíny stavby jednotlivých úseků D55, z června má skončit v roce 2030 stavba úseků mezi Bzencem a Bzencem-Přívozem a Lužicemi a Rohatcem. U úseku mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem je předpokládaný termín dokončení o rok později.