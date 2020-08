Celkem 280 milionů korun získá Jihomoravský kraj na opravu silnic druhých a třetích tříd od Státního fondu dopravní infrastruktury. Smlouvu v pondělí schválili krajští zastupitelé. Sešli se mimořádně.

Ilustrační foto. | Foto: www.ods.cz

„Potřebovali jsme smlouvu schválit co nejdříve. Řádné zastupitelstvo je až za měsíc a my potřebujeme stavby zahájit co nejdříve," oznámil náměstek hejtmana Roman Hanák.