Už od středy mohou do mateřské školy i děti v Kyjově, Boršově a Bohuslavicích. Obnovují tam provoz, byť v omezeném režimu. Ten obnovili před více než týdnem ve Veselí nad Moravou. Po mateřské škole v Kollárově ulici otevřeli i mateřinky Tyršova a Hutník.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Od tohoto týdne pak i v Milokošti a Zarazicích. „Rodiče ukončují ošetřovné a vrací se do pracovního procesu. Jejich děti jsou pak u nás v malých skupinkách,“ sdělila ředitelka Mateřské školy Veselí nad Moravou Blanka Černochová s tím, že ale doporučují rodičům, aby zvážili umístění dětí do školek vzhledem k protikoronavirovým preventivním opatřením. A to vzhledem ke kumulaci více lidí v omezeném prostoru.