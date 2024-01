Na majitele bytů v tomto případě dopadá právě navýšení sazby o osmdesát procent, a to z dvou korun na tři koruny a padesát haléřů za metr čtvereční. O další navýšení se mohli postarat navýšením místního koeficientu městští zastupitelé. Ti ale pro letošek o změně nehlasovali. „Město Hodonín používá místní koeficient daně z nemovitých věcí v základní výši, to je jedna,“ připomněl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

S podobným navýšením jako vlastníci bytů musejí počítat i vlastníci rodinných domů, ti si navíc k bydlení musí často připočítat i osmdesátiprocentní navýšení sazby u zahrady.

Oproti Hodonínu zaplatí Veselané dvojnásobek

V porovnání s Hodonínem si letos za daň z nemovitých věcí ještě více připlatí majitelé bytů a domů ve Veselí nad Moravou, a to nejen kvůli novele zákona. Ale také kvůli zvýšení místního koeficientu z 1,5 na 2. Oproti Hodonínu si tedy Veselané doma zaplatí za svůj dům dvojnásobek, oproti loňsku pak o padesát procent více. Ještě více pak budou platit do městské kasy majitelé železáren a zámku, kterým se koeficient navýšil na 3 a také řetězce, pro které městští zastupitelé připravili ve Veselí nad Moravou maximální pětku.

„Pro rok 2024 se předpokládá, že by se příjmy z daně nemovitých věcí mohly navýšit o více než dvacet milionů korun. Tento dodatečný příjem má dorovnat výrazný propad tak zvané daně z hazardu, díky které je dosud financován celý městský grantový systém, zejména sport, kultura, sociální oblast a podobně,“ uvedla mluvčí veselské radnice Olga Svoják s tím, že koeficient pro výpočet daně byl zvýšen především u nemovitostí, typicky brownfieldů a obchodních ploch supermarketů, které představují pro město zvýšenou dopravní a ekologickou zátěž.

VIDEO: Rekordně štědrá Tříkrálová sbírka v Hodoníně, lidé dali skoro půl milionu

Také Hodonín očekává po navýšení sazby výraznější přísun peněz do městského rozpočtu z této daně. „V roce 2023 příjem daně z nemovitostí činil 17 826 000 korun, v letošním roce očekáváme příjem ve výši cca dvaatřicet milionů korun,“ vyčíslil Horníček.

Zhruba osmdesátiprocentní nárůst očekávají k loňským jedenácti milionům z daně z nemovitosti i v Kyjově. Tam většina vlastníků letos zaplatí za obdobných dům či byt ještě více než ve Veselí nad Moravou. Pro území samotného Kyjov, dále i místních částí Nětčice a Boršov, totiž městští zastupitelé už před lety stanovili koeficient 2,5, pro vzdálenější Bohuslavice pak 1,5.

Poplatníci se obracejí i na infolinky

Jak připomněl zástupce ředitele Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj David Stančík, výnos daně z nemovitých věcí směřuje ze sto procent do rozpočtu obcí. „První splátka daně je splatná do konce května, další v srpnu a listopadu. V součtu všech plateb daně, které odejdou obcím, by obce měly zaznamenat osmdesátiprocentní nárůst výnosu daně, v některých případech i větší, podle toho, zda obce nově zavedly či zvýšily koeficienty,“ uvedl Stančík.

Zároveň přiblížil, že se poplatníci nyní obracejí na územní pracoviště finančních úřadů a na nich zřízené infolinky. „Nejčastěji poplatníky zajímá, jak se jim zvýší daň na rok 2024 a zda musí podávat daňové přiznání,“ sdělil zástupce ředitele.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Novou výši daně se změnami sazeb či místních koeficientů obcí totiž finanční úřady stanoví samy a pak je na konci dubna a v průběhu května sdělí poplatníkům.

Přesto bude muset celorepublikově zhruba sto tisíc poplatníků podat daňové přiznání už do konce ledna. „Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ uvedla v tiskové zprávě generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.