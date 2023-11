Desítky dlouholetých dárců krve pozvali zástupci Českého červeného kříže do nemocnice v Kyjově. Tentokrát dárci nemířili na tamní transfuzní oddělení, ale naproti, do pavilonu N.

Slavnostní ocenění dárců, kteří darovali svou krev dvacetkrát, čtyřicetkrát či osmdesátkrát. Předání medailí i zlatých křížů se uskutečnilo v kyjovské nemocnici. | Video: Deník/Petr Turek

Právě tam se v úterý odpoledne bezpříspěvkoví dárci a dárkyně krve dočkali slavnostního ocenění pro ty, kteří věnovali svou krev dvacetkrát, čtyřicetkrát či dokonce osmdesátkrát.

„Pro dárce za dvacet odběrů máme připravených třiašedesát stříbrných medailí profesora Jana Janského a pro dárce za čtyřicet odběrů pak devatenáct zlatých medailí. A čtyři nové držitele budou mít zlaté kříže třetí třídy,“ přiblížila paletu ocenění pro slavnostní shromáždění v Kyjově předsedkyně hodonínského oblastního spolku Českého červeného kříže, lékařka Olga Míčková.

Zároveň poděkovala za vysoce humánní čin bezpříspěvkovým dárcům i vřelými slovy. „Darujete kousek sebe, nezištně ve prospěch svých neznámých příjemců, kteří vaši krev dostávají a pomáháte jim zachraňovat zdraví i životy,“ řekla předsedkyně.

Na ni navázal ve stejném duchu se slovy díků k dárcům i ředitel hostitelské nemocnice Jiří Vyhnal. „Velice si vážím toho, že darujete to nejcennější, co máte. Tím myslím krev. Jako lékař musím říct, že ve své praxi jsem se setkal s mnoha případy, pakliže by krev nebyla k dispozici, tak by nám pacient pod rukami zemřel. Máte můj obdiv, darovat dvacetkrát, čtyřicetkrát či osmdesátkrát svoji krev stojí opravdu velkou odvahu i velkou oběť,“ uvedl ředitel nemocnice a zdejší dlouholetý primář.