Top žákovské dechové orchestry z Česka zahrají v pátek 10. května ve Veselí nad Moravou. Ve městě se uskuteční ústřední kolo soutěžní přehlídky. Nadaní muzikanti se představí například na náměstí Míru. Budou mezi nimi i domácí.

Ve Veselí nad Moravou se uskuteční ústřední kolo soutěžní přehlídky žákovských dechových souborů. Snímek je ilustrační. | Foto: Deník/Petr Turek

Kromě toho budou orchestry hrát rovněž v sálech základní umělecké školy a kulturního domu. Vstup je zdarma.

„V Kulturním domě začíná program o půl deváté a potrvá až do pozdních odpoledních hodin. V budově umělecké školy je soutěžní program od deseti do patnácti hodin. Od půl druhé do šesté podvečerní bude vystoupení hudebních orchestrů na pódiu na náměstí Míru,“ pozvala mluvčí města Olga Svojak.

Chybět nebudou ani veselští žáci. Celostátní soutěžní přehlídka se koná jednou za tři roky.