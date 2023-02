Neobvyklé dědictví. Muž svěřil závětí zoo v Hodoníně dva byty, jeden je v Praze

Jednoho dne, už před pěti lety, se rozezněl telefon ředitele Zoologické zahrady v Hodoníně Martina Kruga. Muž na druhé straně hovoru se ptal, jestli může v závěti odkázat nějaký majetek právě zdejší zoo. Pak se ale už odmlčel. „To bylo všechno, co jsem se od něj dověděl,“ zavzpomínal na rok 2018 Krug. Možná to byl právě tento volající, který následně do svého testamentu zapsal hodonínskou zoo.

Vstup do Zoologické zahrady v Hodoníně. | Foto: Deník/Petr Turek

Se zprávou o smrti muže se na začátku roku seznámili v Hodoníně. „Jeho jméno mi sice notář řekl, ale neznal jsme ho, ani nevím odkud je, ani proč se tak rozhodl. Odkázal nám v dědictví jednu nemovitost v Jindřichově Hradci a nemovitost v Praze. Mělo by se jednat o dvě bytové jednotky a drobný movitý majetek,“ sdělil ředitel hodonínské zoologické zahrady. Jelikož je zoo příspěvkovou organizací města, o přijetí dědictví museli jednat radní. Ti k tomu před několika dny dali jednoznačný souhlas. „Příští týden se jede k notáři do Prahy a bude se dělat kompletní soupis toho majetku. Pak budu moci říci víc,“ podoktl Krug. Podle vyjádření právního odboru pro radní hodnota nemovitých věcí bude v řádu milionů korun. Ředitel hodonínské zoo sdělil, že několik lidí, dokonce i z regionu, se dotazovalo, jestli jim mohou nějaký majetek odkázat. Ti, buď ještě žijí, nebo se ale nakonec rozhodli jinak. Tedy, kromě muže, který zemřel v nemocnici v Jindřichově Hradci a odkázal chovatelům do Hodonína bydlení hned ve dvou městech. „S odkázáním dědictví jsem se v Hodoníně setkal poprvé,“ doplnil Krug, který je ředitelem hodonínské zoo už jedenáctým rokem. Návrh rozpočtu Hodonína: peníze mají být na klimatizovanou školu i nový pavilon Připomněl ale, že na podobné případy vzpomínají jeho kolegové z jiných zoologických zahrad, především v Německu, Anglii a Francii a v menší míře pak v České republice. „Stává se, že zoologickým zahradám odkazují lidé majetky a věci. A to například ti, kteří chovali kočku, psa nebo jiné zvíře, o které se jim zoo postarala," přiblížil ředitel. To, že nejde ale o úplně výjimečnou situaci, potvrdil také mluvčí brněnské Zoo Michal Vaňáč. Od loňska tady řeší dědictví bytu přímo v moravské metropoli. „Jde o poměrně složitý proces, takže jsme jej ještě nenabyli. Proto také nevíme, jak vypadá a v jakém je stavu. Až se celé dědické řízení uzavře a byt také uvidíme, tak se rozhodneme, jestli jej použijeme třeba pro návštěvy nebo zaměstnance. To je ale nyní těžké předjímat,“ uvedl mluvčí Zoo Brno. Samotné dědictví ale Brňany v prvé řadě překvapilo. „Je to totiž opravdu velmi neobvyklé. Zároveň nám udělalo velkou radost, že na nás takhle někdo myslí a že nám odkáže tak nesmírně hodnotnou věc. Jsme velmi vděční, protože jde o opravu velké gesto a znak toho, že si tento člověk cenil naší práce,“ řekl Vaňáč. Žije se nejlépe v Bažantnici? Pověst „dědiny ve městě“ provází strašák Jak už Deník informoval dříve, tak pražská zoologická zahrada figurovala dokonce v několika pozůstalostních řízeních ročně. Většinou jde o různě vysoké finanční obnosy, ale i tady se objevují v dědictví nemovitosti. V tomto ohledu zřejmě o nejznámější kšaft se postaral milovník papoušků i této zoologické zahrady Stanislav Rákos, který odkázal zoo v pražské Troji majetek za padesát milionů korun. Také na samotné město Hodonín si ve své poslední vůli vzpomněli lidé, a to přímo jeho obyvatelé. „Dědictví jsme tehdy přijali, kromě nemovitosti byly městu odkázány také obrazy,“ připomněl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. Manželé Žůrkovy odkázali městu každý polovinu domu. Před devíti lety zesnulý tiskař a malíř Jaroslav Žůrek pak do závěti zřejmě přidal i některé své obrazy.

