„Disciplíny jsou čtyři, a to základy poskytování první pomoci, teoretická část pravidel silničního provozu s testem, jízda po dopravním hřišti a jízda zručnosti s překážkami,“ přiblížil vedoucí oddělení přestupků Městského úřadu v Hodoníně Stanislav Lustig. Cílem družstev je nasbírat co nejméně trestných bodů. Nejlepší pak postoupí do okresního kola, které se uskuteční příští středu v Kyjově.

Celorepublikovou soutěž pořádá Besip, spolu s Českým červeným křížem, republikovou policií i strážníky. „Význam soutěže je pro děti motivační, zasoutěží si. Díky tomu, že soutěží v pravidlech silničního provozu, tak je to i zhodnocením toho, co se doposud naučily. Získávají zkušenosti a návyky, které jsou využitelné v životní praxi. Soutěž navazuje na dopravní výuku, která je na základních školách od roku 2013 povinná,“ uvedl krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Soutěž se vrátila na dopravní hřiště po covidové přestávce. „První signály z několika tisíc testů, kterými prošly děti v Brně, ukazují meziroční propad ve znalostech. Alarmující je to především vzhledem k tomu, že covidová doba vyvolala větší zájem o nákup kol a věnování se jízdě na nich, ale pokud k tomu chybějí teoretické základy a znalost pravidel, tak z toho máme spíše obavy a je potřeba se zaměřit na dohnání výuky, zvláště u dětí. Jinak hrozí, že jejich jízda v provozu nebude podle pravidel, z čehož mohou vyplynout zranění či problémy v dopravě,“ upozornil Čížek.

Krajské finále soutěže mladých cyklistů se uskuteční ve Veselí nad Moravou, a to 23. května. Ti úplně nejlepší budou mít šanci vybojovat si účast na evropském šampionátu. Letošní republikové finále museli totiž organizátoři zrušit kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám.