Coby delegátka i s kolegyní Zuzanou Hellerovou působí jako most mezi českou mládeží a OSN . To zahrnuje také reprezentace na mezinárodních fórech, jako jsou Valné shromáždění OSN, Rada pro lidská práva či konferenci o změně klimatu. Doma, v České republice, pak objíždějí workshopy pro mladé lidi, kde studentům OSN blíže představují a diskutují s nimi o fungování této mezinárodní instituce s téměř dvěma sty členskými státy. „Jedním z našich velkých cílů je mladé lidi motivovat, aby se nějakým způsobem zapojovali. Nemusí to být na úrovni globální či státu, ale i klidně v jejich vlastní obci,“ vysvětlila absolventka Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Mohla tak zavítat na Valné shromáždění do New Yorku nebo na Radu pro lidská práva do švýcarské Ženevy a před pár dny stihla i diskuzi se studenty gymnázia a obchodní akademie v Hodoníně.

Mandát Mladého delegáta České republiky do OSN získává mladý člověk ve věku mezi osmnácti až pětadvaceti lety po absolvování výběrového řízení, a to díky programu organizovaném Českou radou dětí a mládeže a českými ministerstvy školství a zahraničních věcí. „Ty pak různými způsoby podporují mladé delegáty, aby mohli reprezentovat českou mládež,“ přiblížila mladá Strážničanka.

Jako zatím klíčový výjezd považuje, ten na Radu pro lidská práva do Ženevy. „Tady jsme měli možnost mluvit se zvláštní reportérkou OSN pro právo na vzdělávání Faridou Shaheed o tom, kam by se mělo nejen české, ale obecně školství posouvat v následujících letech. Mluvili jsme o neformálním vzdělávání. Pro mě osobně byl také důležitý výjezd na Valném shromáždění OSN v New Yorku, kde jsme s kolegyní byly krátce poté, co z něj odcestoval pan prezident. Na třetím výboru, který se zabývá sociálními, humanitární a kulturními otázkami jsme měly proslov k tématům vzdělávání nebo genderové rovnosti,“ nastínila delegátka.

Zároveň se snaží upozornit i na problematiku klimatického vzdělávání, které podle ní ve školství chybí. „Věřím tomu, že naše společnost by vnímala otázku klimatu a dopadů lidských činů na klima jinak, kdyby na ni byla systematicky připravována už od školy, a to co nejdříve,“ uvedla studentka mezinárodních teritoriálních studiích a česko-německých studií.

Navštívila také fórum mládeže pořádané UNESCO, tedy agenturou OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. „Měla jsem tam možnost potkat mladé lidi například z Bangladéše, Peru nebo ostrovních států, jejichž problémy jsou opravdu velmi odlišné od těch našich. Například ostrovní stát Tuvalu řeší to, že do několika desítek let bude zcela zatopený, tedy jejich země přestane existovat,“ upozornila studentka mluvící anglicky, německy a v současnosti začínající s francouzštinou, ale doma nezapomíná ani na své slovácké nářečí.

Jako delegátka chce ještě do květnového konce svého mandátu stihnout nejen další workshopy, ale především průzkum mezi mladými lidmi na středních školách, jak vnímají to, co by jim měla škola předat. „Jaké chtějí ze škol získat hodnoty a priority. Také bych chtěla objet školy v České republice, které se potýkají s nějakým problémem, například rasová segregace, speciální školy, které jsou vnímány nějak negativně a kde mají žáci z periferie horší možnosti přístupu k dalšímu vzdělávání. Budu ale moc ráda kdekoliv, kde bude možnost zastupovat to, co česká mládež vidí jako své priority,“ řekla Bulvasová.