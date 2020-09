Téměř každou sezonu zavítá Jan Srovnal ze Zábřehu rád na nějaké místo jižní Moravy. Velice se mu líbilo také u Baťova kanálu na Hodonínsku.

Právě tam se chce vrátit, jakmile trochu povyroste jeho roční dcera. „Slyšel jsem o plánované nové komoře a prodloužení plavební cesty. To je velice lákavé, zvláště když povede přímo po státních hranicích a z umělého kanálu bychom pak vpluli přímo do řeky Moravy,“ zamyslel se nad budoucí dovolenou Srovnal.

Rozšíření Baťova kanálu



nová plavební komora mezi Rohatcem a Sudoměřicemi na Hodonínsku vedle stávajícího jezu, první po 80 letech



prohloubení a rozšíření stávajícího koryta říčky Radějovky v délce asi 900 metrů od plavební komory po její ústí do řeky Moravy



místo dvou hospodářských mostů přes koryto Radějovky nové



důvody: vodní cesta dosud zakončena v obtížně dostupných místech



výhody: zvýšení atraktivity kanálu a počtu turistů i v přístavištích na cestě



začátek stavby: prosinec 2020 (dokončení před sezonou 2023)



předpokládané náklady: 234 milionů korun

Zmíněná plavební komora Rohatec bude první na Baťově kanálu po osmdesáti letech. Nyní už jen Ředitelství vodních cest čeká na poslední stavební povolení a na výběr vhodné firmy, která zakázku za 234 milionů korun zajistí.

„Zahájení stavby je plánované na letošní prosinec, dokončení na na duben 2023 před plavební sezonou, která už bude ve znamení prodloužené vodní cesty o sedm kilometrů,“ upozornil mluvčí ředitelství Jan Bukovský. V současnosti je délka kanálu třiapadesát kilometrů.

Nové zdymadlo a úprava říčky Radějovky má umožnit, aby lodě překonaly spád mezi hladinou jezu za slovenským přístavištěm Skalica a řekou Moravou. Po ní se pak plavidla dostanou až k hodonínskému přístavišti.

„Od novinky si slibujeme především zvýšenou atraktivitu a s tím související prodloužení pobytů u vodní cesty. Na ní se navíc objevuje stále více plavidel,“ přiblížil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek. Podle něj ale letošní sezonu negativně poznamenala koronavirová pandemie především výrazným úbytkem skupinových plaveb.

Léto na Baťově kanále tak zachraňovali cykloturisté, individuální plavby a pobyty v hausbótech. Vytížený byl zejména přístav ve Veselí nad Moravou, který fungoval kvůli zahájené modernizaci jen v omezeném prostoru.

Práce na jeho rozšíření budou pokračovat po ukončení plavební sezony v polovině října. „Do konce dubna 2021 tady vyroste servisní centrum s čerpací stanicí pohonných hmot, nové plovoucí molo a budova informačního centra,“ uvedl Bukovský.

K tomu ještě město prodlouží a upraví příjezdovou cestu. „Tak, aby vyhovovala autobusům, které se zde otočí a dostanou se až téměř k lodím. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace na úpravu nábřeží, které by měla zdobit vyhlídka a odpočinkový altán,“ upřesnila mluvčí radnice Žaneta Jančaříková.

Vzroste návštěvnost i přístavišť na cestě, říká k prodloužení Baťova kanálu Bukovský

První plavební komora po osmdesáti letech vznikne do roku 2023 na Baťově kanálu, konkrétně mezi Rohatcem a Sudoměřicemi. „Zbývá ještě dokončení stavebního řízení na vlastní plavební komoru," přibližuje mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Jak významná stavba je prodloužení Baťova kanálu na jih?

Prodloužením do Hodonína celá jižní část vodní cesty dostane nový náboj, neboť pro turisty bude atraktivní začínat svou plavbu právě zde či plout do Hodonína jako místa obratu své cesty. Ruku v ruce s tímto prodloužením vzroste návštěvnost i přístavišť na cestě, protože zde budou proplouvat i zastavovat lodě, které by bez atraktivního cíle na konci do těchto míst nezavítali.

Co ještě zbývá do začátku stavby udělat?

Zbývá ještě dokončení stavebního řízení na vlastní plavební komoru, což očekáváme v následujících týdnech. Na slovenském území i pro hospodářské mosty pravomocné stavební povolení máme.

Jaké předpokládáte náklady?

Celkové předpokládané náklady jsou 234 milionů korun.

Jak pokračují práce v přístavu ve Veselí nad Moravou?

V letním období jsme práce přerušili a přístav v mírně rozšířené podobě sloužil úspěšně návštěvníkům. Některé dny praskal ve švech, dokonce zde nocovalo patnáct až dvacet lodí. V červenci byly nainstalovány plovoucí výložníky vymezující sekce pro stání lodí, které je tak mnohem pohodlnější. Stavební práce se obnovují v říjnu a budou pokračovat až do dubna 2021.

Jaké další práce plánuje Ředitelství vodních cest na Baťově kanále v příštím roce?

Kromě pokračování prací na plavební komoře Rohatec a přístavu Veselí plánujeme ještě nainstalovat čerpací stanici pohonných hmot v současném přístavu Petrov. Na dalších projektech budou pokračovat projekční a přípravné práce, jako je například plavební komora Bělov a nové přístavy Kroměříž, Slovácko a Strážnice.