/FOTO/ Demolice mlékárny v Kyjově se časově o něco protáhne. Důvod? Podezření na kontaminaci části suti.

Demolice v areálu bývalé mlékárny v Kyjově na začátku října. | Foto: Deník/Petr Turek

„Nechali jsme zpracovat laboratorní rozbory. Zanedlouho by měly být jejich výsledky. Zatím to vypadá, že by to mělo být v pořádku a suť by se měla skládkovat ve standardním režimu,“ přiblížil v pátek aktuální informace kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.