Téměř třetinu peněz se nadaci Karel Komárek Family Foundation daří rozdělovat jako okamžitou pomoc přímo poškozeným rodinám. „Na vlastní oči jsem se přesvědčil o rozsahu škod, které tornádo napáchalo nejen v Hodoníně, ale i na dalších místech. S manželkou nám bylo jasné, že ze všeho nejdříve musíme pomoci konkrétním lidem. Proto okamžitá pomoc putovala právě k nim,“ přiblížil Karel Komárek, podnikatel a zakladatel investiční skupiny KKCG.

Zbývajících sto milionů má zamířit na dlouhodobou obnovu do zasažené části Hodonína, Bažantnice. Přes druhou Komárkovu nadaci Proměny podpoří lokalitu příměstského lesa a okolí, a to jak penězi, tak odbornou pomocí. Konkrétně jde o Dům přírody, rekonstrukci sportoviště, novou výsadbu v lesoparku a o prostranství před základní školou U Červených domků s obnovou a úpravou ploch pro děti.

„Víme také, že každá vlna solidarity jednou opadne a že v oblastech zasažených živelní katastrofou zůstane plno věcí nedořešených. Ať už proto, že dojde energie nebo finanční zdroje. A tomu chceme zabránit. Mám hluboký vztah k veřejným prostorům města a v nadaci se obnovou parků, zahrad nebo hřišť zabýváme už šestnáct let. Proto chci nasměrovat naše síly, finanční prostředky i zkušenosti právě do této oblasti,“ uvedl Komárek.

Proměny zaměřují své grantové programy do několika oblastí. „Cílem je vnášet do městského prostoru nový a lepší život v zájmu našich a příštích generací. Nadace pomáhá s proměnami větších i menších ploch městské zeleně, děje se tak ve spolupráci s občany, zástupci měst a odborníky. Při proměnách nadaci záleží na spolupráci mezi městem, lidmi a odborníky tak, aby výsledná podoba nejlépe odrážela požadavky všech těchto aktérů,“ sdělila ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

K nadačnímu týmu se přímo na jižní Moravě připojila také Štěpánka Komárková. „Potkala jsem plno statečných lidí, kteří jsou schopni se s následky tornáda vypořádat. To mne nabilo optimismem, že společně to zvládneme. Ač víme, že to bude běh na dlouhou trať,“ řekla spoluzakladatelka rodinné nadace.