/VIDEO/ Reprezentativní sál Evropa v Hodoníně byl v úterý odpoledne dějištěm slavnostního ocenění bezpříspěvkových dárců krve. Zástupci Českého červeného kříže, nemocnice, města i pojišťoven tady chtěli poděkovat dárcům za jejich nezištnou pomoc lidem, kteří jejich krev v danou chvíli nutně potřebují.

Slavnostní ocenění dárců krve v Hodoníně v sále Evropa. | Video: Deník/Petr Turek

Dárci krve tady tak přijali poděkování ve formě stříbrné medaile profesora Jana Janského za dvacet odběrů či zlaté medaile za čtyřicet odběrů. „Deseti dárcům pak patří Zlatý kříž třetí třídy,“ přiblížila ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Anna Jurkovičová.

Zmíněný zlatý kříž se uděluje dárcům při slavnostním shromáždění po osmdesáti bezplatných odběrech. „Ocenění dárci jsou lidé, kteří neví, komu jejich krev přijde, komu pomůže, ale nezištně ji darují. Jsou za to rádi. A my jsme velmi rádi za to, že jsou mnohdy celé rodiny, které přicházejí darovat krev. Začíná to dědečky, pokračuje tatínky a syny konče. Je to velice pěkné, když se tady s nimi setkáváme, téměř každoročně. Pro všechny, kdo tady dnes seděli, je to pohlazení po duši,“ řekla lékařka a předsedkyně oblastního spolku Českého červeného kříže Olga Míčková.

Jak doplnila, do budoucna by s kolegy přivítala více prodárců. „Proto se také dělá spousta akcí, díky kterým se snažíme získat mladé lidi, aby se této krásné činnosti naučili a byla pro ně přínosem,“ podotkla předsedkyně.