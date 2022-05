Ale ne všechny. Řadu případů se strážníkům podaří vyřešit tak zvaně po dobrém. „Většinou je to tak, že vlastník vozu s ním delší dobu nejezdí a zapomene, že nemá technickou. Další lidé spoléhají na to, že auto budou prodávat, a nebo si říkají, že auto opraví, až na to budou mít peníze,“ přiblížil obvyklé případy ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček.