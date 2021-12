Zdravotníci budou vakcíny aplikovat v hodonínské nemocnici v očkovací ambulanci lékařské služby první pomoci, a to ve stejnou dobu jako u věkové kategorie 12 až 18 let, tedy vždy ve čtvrtek od 12.00 do 17.00 hodin.

První v Česku: u dálnice D55 do Moravského Písku bude síť s ptačími siluetami

Očkování pokračuje také ve všední dny mezi svátky mimo Silvestra.

V kyjovské nemocnici zatím jednají o zahájení očkování dětí starších pěti let, a to především s ohledem na možnosti pediatrů, kteří při vakcinaci musejí být na místě. "Děláme vše pro zahájení očkování na konci prosince či na začátku ledna," doplnil mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.