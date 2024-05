„Příští týden otevřeme registraci do naší dětské skupiny pro děti od dvou let, a to na období od září tohoto roku do srpna příštího roku,“ sdělila starostka Dražůvek Klára Čudrnáková.

Zápis do prvních tříd v Hodoníně: odklad až pro devadesát dětí, ukázala data

Dětskou skupinu tady mohou navštěvovat i děti s plenami, a to od dvou let až do zahájení povinné školní docházky. Nadpoloviční většinu u Mazlíků tvoří místní děti, které vytváří kolektiv se svými vrstevníky z okolí.

„Jsme rádi, že tady máme pedagogy, kteří to s dětmi umí,“ podotkla starostka. Ta stála u hektického vzniku dětské skupiny, která v srpnu oslaví své první narozeniny. Loni v létě totiž bylo potřeba provést nutnou rekonstrukci prostor, a to během jednoho měsíce.

Díky tomu, že se to v Dražůvkách podařilo, mohli tady navázat na pětačtyřicet let dlouhou tradici mateřské školy a předtím i školy základní. Té sloužila budova od konce devatenáctého století. To ale v prostorách dětské skupiny není znát. Veselými barvami totiž září místnosti Mazlíků už od vstupních dveří a šatních skříněk. Oplývá maximální kapacitou dvanácti dětí.

Obecní dětská skupina v Dražůvkách ve svém první školním roce.Zdroj: Deník/Petr Turek

„Pro nás je to dostatečné a zároveň i vhodné pro děti z okolí,“ doplnila starostka.

Zároveň zmínila i to, že jim do začátků velmi pomohlo sdílení zkušeností se Čtyřlístkem v Syrovíně. Tam totiž vznikla první a stále fungující obecní dětská skupina v hodonínském okresu, a to v roce 2020. Zatím druhou obcí, která zřídila svou dětskou skupinu, jsou právě Dražůvky.