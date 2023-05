/FOTOGALERIE/ Odhadem až čtyři sta lidí se přišlo ve sváteční odpoledne podívat na otevření nového areálu pro discgolf ve Vacenovicích. Sportoviště je za zázemím místních hasičů.

Otevření nového discgolfového hřiště ve Vacenovicích. | Video: Deník/Petr Turek

Novinku uvítal svými písněmi zdejší mužský sbor. „Ať žije discgolf a jeho parta, a ať zahřmí aj ten jejich pozdrav, toš: Ať to létá!“ znělo z úst zpěváků.

Prostory pro discgolf nabízejí trasu k devíti jamkám, tedy spíše discgolfovým košům. Kromě rukou si ale zájemci mohou vyzkoušet také své umění kopů, a to při fotbalgolfu. Autoři pro ně připravili šest jamek.

Košt vína v Ratíškovicích: tisíc lidí ochutnalo bílé, červené i rosé, podívejte

Hřiště, které je volně a zdarma přístupné, vybudovala šestice nadšenců a také zakladatelů zdejšího discgolfového oddílu při SK Vacenovice: Adam Bergr, Jan Fišman, Zdeněk Fridrich, Tomáš Komoň, Pavel Kreml a Petr Zubík.

Jde teprve o druhý discgolfový areál v hodonínském okresu. První je k dispozici v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, také tam funguje od letošního jara. Zahajovací turnaj se uskutečnil první květnový den.

DISCGOLF je sport s létajícím talířem, který pravidly vychází z klasického golfu. Cílem je trefit disk do koše na co nejmenší počet hodů. Tento sport vznikl v 70. letech v USA a získává stále více příznivců.



FOTBALGOLF kombinuje prvky fotbalu a golfu. Hraje se podobným způsobem jako golf, ale s fotbalovým míčem, který hráči musí dostat nejmenším počtem kopů do velkých jamek.